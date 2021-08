Economía del cuidado, el camino que traza Mauricio Cárdenas

“El país necesita salidas efectivas. Debemos actuar no solo con buenas fórmulas, sino también con un sentido profundamente humano”. Con esas palabras Mauricio Cárdenas entregó detalles de su plan de gobierno de llegar a la presidencia de la república, en el marco del Congreso Empresarial Colombiano.



Cárdenas en el auditorio recordó que hay muchos empresarios que lo han perdido todo y que tiene que poder volver a salir adelante. En ese sentido propuso un plan de trabajo para la recuperación del empleo, cuidado de los sectores mal golpeados.



Además, propuso concentrar al país es en la primera infancia. “Hoy tenemos más o menos un millón de niños que no están recibiendo la atención integral que es la preparación fundamental para tener un mejor futuro. La economía del cuidado comienza con la ampliación de los centros de desarrollo infantil”, dijo.



Y agregó que el país, que está en dificultades, requiere un nuevo liderazgo, práctico, efectivo y que recupere los valores que se han perdido. “El país se ha dividido, se ha fragmentado y enfrascado en controversias que son en cierto sentido inútiles”, precisó.



Y anotó que el país debe buscar un presidente que genere unidad y que inspire a unirse a alrededor de objetivos comunes.



Finalmente, indicó que hay que insistir en la simplificación tributaria. “Soy gran amigo del monotributo hemos mejorado con el régimen simple y me propongo a ampliarlo para que incluya, no solo los impuestos de renta, de industria y comercio, sino las cotizaciones a la seguridad social, para que las empresas pequeñas y medianas puedan con un solo pago puedan incluir los aportes a la afiliación de la seguridad social de los trabajadores”, puntualizó