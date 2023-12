Ecopetrol analiza la importación de gas desde Venezuela por déficit en 2024

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, junto con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, comparecieron ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para hablar sobre los anuncios de hacer negocios con la empresa venezolana PDVSA.



En este espacio, Roa señaló que la compañía está analizando todas las posibilidades para traer gas, dado que se proyecta un déficit de más de 100 millones de pies cúbicos por día.

Por su parte, tanto Bonilla como Camacho hicieron énfasis en que el eje del Gobierno es la transición energética y la generación por medio de fuentes renovables no convencionales.



Incluso Camacho dijo que el objetivo de los posibles acuerdos comerciales con el vecino país están relacionados con la venta de energía.



Durante las presentaciones de los representantes del Gobierno, el ministro Bonilla señaló que la prioridad es que el país pueda diversificar sus energéticos, así como lograr una mayor integración comercial con Venezuela.



Bonilla señaló que en este sentido Ecopetrol está avanzando para producir hidrógeno verde, así como generar energía de fuentes renovables no convencionales, por lo que apuntó que eventualmente el Congreso de la República tendrá que aprobar la integración vertical para que la empresa petrolera genere y venda energía. “En algún momento este Congreso tendrá que aprobar que Ecopetrol se pueda integrar verticalmente”, dijo.



Con respecto al tema de los acercamientos con PDVSA, que anunció el presidente Gustavo Petro, el ministro Camacho señaló que “el acuerdo entre Ecopetrol y PDVSA no es el objetivo de este relacionamiento con Venezuela. Es una de las tareas que se desprenden del marco, pero el centro es la transición energética”.



Apuntó que el objetivo es que se pueda generar energía acá y vender al vecino país electricidad producida de fuentes limpias. Expuso que esto estaría de la mano con otros planes de interconexión eléctrica como la que se está trabajando con Panamá.



Ahora bien, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, manifestó que la empresa está analizando todas las posibilidades comerciales que permitan importar gas natural en el corto plazo. La cabeza líder de la petrolera señaló que para 2024 se prevé un déficit de gas de más de 120 millones de pies cúbicos por día (Mpcd).



Esto es cercano a 12% del consumo nacional diario actual y a medida que se incremente el consumo, podría aumentarse el nivel de déficit.



Por este motivo se están revisando todas las posibilidades, incluyendo traer por medio de la regasificadora del caribe, Spec, así como el gasoducto que conecta a Colombia con Venezuela.



Ahora bien, aclaró que por el momento es imposible utilizar esta infraestructura, por lo que se están revisando otras opciones, pero no se descarta la posibilidad.



Matizó que una vez la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) retome las prohibiciones que levantó de forma temporal a la empresa venezolana se revisarán nuevamente las condiciones de un posible acuerdo.



“Ecopetrol no va a incurrir en un negocio que no tenga cubiertos todos los riesgos asociados”, expresó Roa Barragán.



