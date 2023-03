Ecopetrol: termina era de récords con inquietudes sobre el futuro

Este 30 de marzo se reunirá la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, para presentar su informe de Gestión, aprobar la distribución de utilidades y elegir los miembros de su Junta Directiva para lo que resta del periodo 2021-2025.



Esta será la última en la que estará Felipe Bayón como presidente de la mayor compañía del país. De esta forma, se cierra el ciclo de 5 años al frente de la empresa, en el que también se lograron los máximos resultados históricos que ha entregado.



Cabe recordar que los ingresos fueron por $159,5 billones, que representan 10,9% del PIB del año pasado, y utilidades de $33,6 billones atribuibles a los accionistas.



Con una parte de estos recursos, los correspondientes a la Nación, el Gobierno pagará a la misma empresa la deuda adquirida por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).



Durante esta sesión se votará la plancha de candidatos para la junta. La presentada por el Ministerio de Hacienda en marzo contempla tres ingresos: Claudia González, Luis Alberto González y Juan José Echavarría.



Este último como representación de los accionistas minoritarios, que son seis fondos de pensiones. Esto quiere decir que saldrían Luis Santiago Perdomo, Sergio Isaza y Carlos Gustavo Cano.



Al ser la Nación dueña de 88,45 % de las acciones de la petrolera, el poder de decisión estará en manos de la cartera de Hacienda.



Cabe recordar que este sería el segundo movimiento en la junta de la petrolera, puesto que en octubre del año pasado, habían ingresado Gonzalo Hernández Jiménez, Mónica de Greiff, Saúl Kattan y Sandra Ospina.



De ellos Kattan fue nombrado el presidente de la junta, tras haberse informado que sería Cano quien estaría en esta posición.



Una vez conformada la nueva plancha, esta será la que decidirá sobre el nuevo presidente del Grupo, cuyo cargo estará ocupado de forma temporal por Alberto Consuegra.



Ómar Suárez, gerente de Estrategia de renta variable en Casa de Bolsa, explicó que hay que evaluar en qué medida estos cambios en el órgano pueden significar impactos en el plan de la compañía.



Cabe recordar que Ecopetrol cuenta con un plan a 2040, con el que apunta a que para ese año sus soluciones de cero y bajas emisiones representen entre 30% y 50% de su Ebitda, en línea con los compromisos ambientales que adquirió.



Por eso mismo, el experto considera que es importante analizar lo que podría significar con respecto al desarrollo e inversión de la línea de negocio de hidrocarburos.

Al respecto, Kattan ha resaltado que la estrategia a 2040 se mantendrá, aunque les gustaría incluso acelerar este proceso.



Igualmente, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, resaltó que de hecho el Gobierno le apunta a que la petrolera se convierta en generadora de energía.



Actualmente esto no es posible, dado que por ley, las empresas que transmiten energía no pueden generar. Esto quiere decir que después de la adquisición de ISA, la petrolera quedó bloqueada para vender energía al Sistema Interconectado Nacional.



Para esto el Gobierno presentó un artículo dentro del Plan Nacional de Desarrollo que permitiría integrar completamente todos los componentes de la cadena de energía.

Actualmente, Ecopetrol solo puede generar para su propia operación y no puede entregar al sistema.



Respuesta sobre la politización de la compañía

A pocos días de dejar la presidencia de Ecopetrol, Felipe Bayón encara una polémica. Se trata de las declaraciones que el directivo de la petrolera estatal hizo en una entrevista con el Financial Times sobre la politización de la compañía.



El líder, en diálogo con el medio de comunicación, señaló que había un riesgo de politización en la compañía. El medio citó “ha sido politizada. La independencia debe ser respetada y debe administrarse como un negocio”. Esto llevó a que el Ministerio de Hacienda respondiera a este mensaje, rechazando la afirmación. Sin embargo, la compañía respondió que esta afirmación publicada en el medio es imprecisa y que su intención es manifestar que debería mantenerse técnica.



