¿Qué dice Estados Unidos sobre una posible sociedad entre Ecopetrol y PDVSA?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, pese a que ha tratado de estrechar una fuerte relación diplomática con Venezuela, todavía mantiene la política de 'mirar hacia el polo norte', es decir, acatar las sugerencias provenientes de Estados Unidos, uno de los principales socios de Colombia.



Esto se puede justificar con hechos recientes como el funcionamiento de Colombia de la empresa venezolana Monómeros gracias a una extensión a la licencia expedida por la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro (Ofacc) del país norteamericano en el pasado mes de julio.



Esta dicotomía volvió a llamar la atención luego de que Petro, en su visita a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a Caracas, asegurara que es "probable" una alianza entre la petrolera nacional Ecopetrol y su par del vecino país Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Ecopetrol FOTO: iStock

“Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y campos de petróleos. Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia”, señaló el jefe de Estado.



Sin embargo, se sospecha que se necesitaría un 'visto bueno' de Washington, a sabiendas del tambaleo de los alivios comerciales a Venezuela por las acciones judiciales y la inhabilidad contra la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado, quien fue elegida por voto popular en las últimas consultas.

Acusaciones contra exministro de Venezuela EFE

¿Hay que pedirle permiso al 'tío Sam'?

Según pudo consultar EL TIEMPO con expertos en Lista Clinton y autoridades en Miami, pese a que Estados Unidos levanto de manera temporal varios embargos sobre los negocios de petróleo y gas en Venezuela, si es necesaria una 'luz verde' por parte de la superpotencia para realizar cualquier negociación.



"Se requiere del trámite de una licencia específica que es muy estricta, similar a la de Monómeros", explicó una fuente de Estados Unidos a EL TIEMPO.



En esto también coincidió el abogado Luis Valero, experto en trámites de la Ofac, quien agregó que la gestión de una licencia puede durar meses.

Estados Unidos es una de las economías más fuertes del mundo. EFE

¿Ecopetrol ha dicho algo?

De manera oficial, la petrolera colombiana no se ha pronunciado; sin embargo, su código de ética tiene un apartado que habla sobe este tipo de situaciones.



“Ecopetrol debe acatar las sanciones y restricciones económicas que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que contengan prohibiciones o limitaciones a negocios y transacciones con ciertos países, incluyendo personas y entidades; por tanto, su análisis es indispensable antes de proceder a realizar un acuerdo”, explica.



Adicionalmente, expertos como el exministro Rudolf Hommes cuestionó la estrategia de hacer exploración y explotación de crudo con Venezuela, lo que iría a contravía de lo propuesto por el Gobierno actual.



"No se entiende por qué Ecopetrol puede invertir en exploración y colocación de gas y petróleo en Venezuela y no lo puede hacer en Colombia. Es más, invertir en Venezuela es sacrificar puestos de trabajo y creación de riqueza en Colombia. ¿Por qué?, ¿para pagar regalías allá?", aseveró en su cuenta de X.



No se entiende por qué ECOPETROL puede invertir en exploracion y ecolocación de gas y petroleo en Venezuela y no lo puede hacer en Colombia. Es mas, invertir en Venezuela es sacrificar puestos de trabajo y creación de riqueza en Colombia. ?Por qué? Para pagar regalias allá ? — Rudolf Hommes (@rudolf_hommes) November 19, 2023

Ante este comentario, el presidente Petro respondió: "¿Por qué es tan malo invertir en un pozo de reservas ya probadas cerca a nuestra frontera y a nuestra refinería de Barrancabermeja y extraer crudo mucho más liviano y barato que el que importamos? ¿No lo hacemos? ¿Es mejor importar como hasta ahora lo hacemos gasolinas caras de multinacionales carísimas y cobrársela a la clase media?".



No obstante, no se sabe a ciencia cierta cuál sería el rol que cumpliría Estados Unidos ante esta operación.



EL TIEMPO - UNIDAD INVESTIGATIVA