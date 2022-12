La hoja de ruta de Colombia en el sector educación para 2023

Para el cierre de 2022, el ministro de Educación Alejandro Gaviria realizó el Segundo Encuentro Virtual de Secretarías de Educación, con el fin de brindar las orientaciones necesarias a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) sobre temas claves para finalizar este año y la gestión educativa en sus territorios durante el 2023.



En el espacio de diálogo y acompañamiento a las 97 ETC del país, el ministro Gaviria manifestó que, "cuatro meses en el Ministerio nos permiten tener una convergencia entre las visiones iniciales, entre lo que eran los sueños de un proyecto político y las posibilidades reales que quedarán en el Plan Nacional de Desarrollo, así como identificar temas prioritarios del sector. Quisimos hacer esta reunión al terminar el año para presentar un balance y poder interactuar con las Secretarías de Educación para resolver algunas inquietudes".



De acuerdo con el jefe de cartera, se han identificado algunas prioridades “importantes”. En educación superior se ha planteado una meta de cobertura de 500.000 nuevos jóvenes ingresando al sistema. Frente a la educación preescolar, básica y media, la reconceptualización del Programa de Alimentación Escolar (PAE), como una estrategia que contribuya a la seguridad alimentaria avanzando hacia la universalización de la alimentación escolar. Frente a infraestructura educativa se esperan importantes avances con nuevos recursos producto de la adición presupuestal, “este esfuerzo se enfocará especialmente para las áreas rurales y la infraestructura de educación superior”, anunció el Ministro.



También, indicó que hay una gran preocupación sobre la educación de calidad, más allá de las pérdidas de aprendizaje que dejó la pandemia, se debe recuperar la preeminencia de las escuelas y colegios en la sociedad, como ambientes de aprendizaje para el desarrollo comunitario, la vida y la paz. "Una educación que incorpore el deporte, el arte y la cultura, es clave para el cambio cultural que requieren la paz y la reconciliación", dijo Gaviria.



Los temas fundamentales que se desarrollaron durante la reunión fueron: cierre financiero que según la cartera, en los últimos años el Sistema General de Participaciones (SGP) ha crecido menos que la nómina del personal docente, por ello, solo en la actual vigencia, se presenta un déficit para cubrir la prestación del servicio educativo de $1,25 billones aproximadamente.



Por otra parte, se llevo la mirada hacia el balance en el cierre matrícula, asegurando que el promedio nacional de avance en el reporte de matrícula total de estudiantes para 2023 está en 54,3% (corte a 19 de diciembre de 2022), siendo las ETC de Girón, Mosquera, Cúcuta y Cauca, quienes registran más del 90% de avance en la matrícula oficial.



Frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Ministerio manifiesta que para el 2023 mediante la Resolución 359 de diciembre de 2022, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y de la de la Unidad de Alimentos para Aprender, asignó más de $1,2 billones a las 97 ETC que ejecutan el PAE en Colombia. El presupuesto del PAE creció en más de $103.000 millones.



Para llegar a la universalidad del PAE, tal como lo ha planteado el Ministro Gaviria, se requiere un presupuesto adicional cercano a $1,1 billones. El dinero se está gestionando con el Ministerio de Hacienda, esperando que provenga de los recursos de la Reforma Tributaria.



Finalmente, se dio el diálogo de los programas Todos a Aprender (PTA), el cual desarrolló sus acciones en tres áreas estratégicas: gestión territorial, gestión pedagógica y gestión administrativa. Para el 2023, se fortalecerá su papel de formación continua y situada, acompañando a docentes y directivos docentes en la estructuración autónoma de los currículos, buscando su contribución para la justicia social y la paz.

PORTAFOLIO