Microempresarios, preocupados por borrador de la reforma laboral

Tras el borrador que se conoció del proyecto de reforma laboral, que será radicado el 16 de marzo ante el Congreso, Rosmery Quintero, la presidente del gremio de los microempresarios Acopi expresó preocupación por el proyecto.



"Nos tiene sumamente procupados el proyecto de reforma laboral que presentó ayer el ministerio de Trabajo por varias razones. Si bien es cierto que se habla de un derecho laboral individual, asociativo o colectivo, todas las propuestas están siendo muy duras para un sector empresarial que hace un esfuerzo por mantener empleo y generar nuevo empleo", aseguró Quintero.



De acuerdo con la presidente de Acopi, una de las preocupaciones está en asimilar el contrato de aprendizaje al contrato laboral, lo que según Quintero, le restaría oportunidad a los jóvenes.



La representante gremial dijo también que tomar como regla general el contrato a término indefinido sería otro conflicto. "Las condiciones para poder desvincular a una persona que no está cumpliendo con el perfil que se requiere va a ser mucho más complejo", indicó.



También se refirió al tema de estabilidad laboral reforzada, que incluye también dentro de este esquema de protección a madres y padres cabeza de familia, que no tengan otra fuente de ingresos.



"Va a seguir siendo muy duro, e incluso va a excluir mucho más a personas que cumplen con ciertas características y muy probablemente en el sector empresarial no serán sujetos de fácil vinculación", cuestionó Quintero.



Además expresó su preocupación por las popuestas en relación con los horarios de la jornada laboral.



"Esta reforma tiene que mirar las condiciones mundiales, las condiciones del país y hacer un análisis si verdaderamente con esto vamos a generar empleo, o si por el contrario, sumada a muchas otras reformas, se está generando incertidumbre y eso lleva al sector empresarial a retirar capital. Vale la pena hacer un análisis que vaya en equilibrio con la realidad y oportunidades de empleo que necesita la población colombiana", indicó.

