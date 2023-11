Posibles efectos de darse una alianza Ecopetrol-PDVSA

“Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de Pdvsa en la explotación de campos de gas en Venezuela y campos de petróleos”, fue el mensaje que transmitió el presidente Gustavo Petro tras una reunión que sostuvo con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.





El mandatario no explicó cómo llevaría a cabo esta “sociedad”, especialmente teniendo en cuenta que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se encuentra en la ‘lista Clinton’, que es como se conoce a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros estadounidense (Ofac por sus siglas en inglés).



Las sanciones están relacionadas con lavado de activos por parte de esta empresa. Esto tiene unas consecuencias para la compañía, así como aquellas que hagan negocios con ella.



Daniela Mercado, abogada experta en energías renovables, explicó que “por seguridad y reputación nadie celebra acuerdos con compañías incluidas en esa lista, y tampoco con compañías que tengan relaciones comerciales con empresas de esa lista”.



Además de esto, la abogada añadió que “una cláusula obligatoria en todos los contratos entre empresas de distintos países es la terminación automática del acuerdo si alguna de las partes es incluida en la Lista Ofac o celebra acuerdos con empresas incluidas allí”.



Esto tendría efectos muy graves en la operación de la petrolera colombiana, puesto que afectaría fuertemente los negocios internacionales que tiene. Vale la pena recordar que Ecopetrol abrió recientemente una oficina de comercialización en Houston y cuenta con su filial Trading Asia, gracias a la cual ha puesto en el mercado asiático unos 100 millones de crudo.



Un dato relevante que de hecho fue destacado en los resultados entregados por la empresa con corte al tercer trimestre, puesto que aportó positivamente a los ingresos del periodo.



“El desastre comercial con otros países será catastrófico y no solo para Ecopetrol sino para el país, pues casi con seguridad se vendrá una avalancha de liquidaciones de contratos que, bajo esta causal, da pie al cobro de millonarias penalidades que deberá asumir la Nación por ser el accionista mayoritario de Ecopetrol”, remató la abogada.



Incluso, la Superintendencia Financiera ha obligado a compañías a que certifiquen que no tienen relaciones con personas naturales o jurídicas incluidas en dicho listado, “estando bajo la supervisión de un Oficial de Cumplimiento que, si evidencia que esto sucede, debe hacer la denuncia ante los entes de control”.



Andrés Camacho, jefe de la cartera, dijo que “realizar negocios con Pdvsa abre oportunidades para ambos países”.



Portafolio consultó a Camacho sobre los posibles efectos para la Nación por la inclusión en la lista, a lo que dijo que “es un tema que debemos revisar, al igual que la revisión técnica y económica de cualquier oportunidad de negocio; sin embargo, hay que considerar que petroleras francesas, canadienses y norteamericanas ya se encuentran cerrando acuerdos con el país vecino” .

Además de los aspectos nombrados, Nicolás Arboleda, socio de Arboleda Abogados, expresó que se suman aspectos operativos y logísticos, como la baja producción del país vecino y la falta de una infraestructura que permita hacer los intercambios.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio