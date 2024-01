Razones por las que la ejecución presupuestal del 2023 fue la más baja en una década

Esta semana se conoció el consolidado para diciembre del Informe de Ejecución del Presupuesto General de la Nación, el cual muestra que tal y como se proyectó en varias ocasiones desde los centros de análisis, el año pasado no se usó la totalidad de los recursos que fueron proyectados para este lapso por el Gobierno Nacional.



No obstante, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Hacienda, de los $423,2 billones que se tenían proyectados para apropiaciones del 2023, se comprometieron $405,6 billones (95,9%), de los cuales se han obligado a gasto $370,7 billones (87,6%) y pagado $369,6 billones (87,3%).



“Además de las partidas antes mencionadas, en 2023 se encuentra en ejecución el rezago presupuestal constituido al cierre de la vigencia 2022 ($28,3 billones). Se trata de asignaciones comprometidas y obligadas, constituidas como reservas presupuestales y cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2022, que deben completar su ciclo presupuestal y por tanto ser pagadas en 2023. De este monto se han pagado $27,6 billones (97,4%)”, dice el reporte.

Gobierno iStock

Esto quiere decir que de la plata que se tenía pensada usar para el período ya mencionado, desde el Gobierno sólo entraron a la economía 87,3%, que se traduce en cerca de $370 billones, situación que los analistas calificaron como preocupante, teniendo en cuenta que el país necesita una inyección urgente de recursos. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, dijo por medio de sus redes sociales que esta es una de las peores ejecuciones presupuestales de la década y que debe servir como precedente para que desde el Ministerio de Hacienda se tomen los correctivos necesarios.



“Es importante decir que hay una preocupación y ha habido a lo largo del 2023 de que el nivel de ejecución del Gobierno Nacional está siendo muy débil, al punto que como lo acaba de publicar incluso el propio Ministerio de Hacienda, comparativamente es la peor ejecución global de presupuesto de los últimos por lo menos 20 años, salvo el período de la pandemia”, explicó Restrepo.

Gobierno EL TIEMPO

Este analista agregó que todo esto tiene un efecto importante en sectores claves como ambiente, vivienda, comercio, deporte, ciencia y tecnología, que son sectores que tienen un muy bajo nivel de ejecución.



“La preocupación de fondo es que de todas maneras el recaudo sí se dio y por lo tanto se recogieron recursos que bien pudieran haber contribuido al crecimiento de la economía que no se utilizaron, por lo tanto el motor de crecimiento que se podría lograr con la inversión pública pues no está andando”, agregó.

Congreso de la República. EL TIEMPO

Por otra parte, para el analista de mercados Andrés Moreno Jaramillo, no se puede pasar por alto que “la ejecución presupuestal hace que progrese el país, que haya activación económica. Infortunadamente este Gobierno no tiene un grupo de personas adecuado, técnico, idóneo y profesional para hacer este tipo de cosas”.



Una destinación de recursos para inversión, según los reportes del Ministerio de Hacienda, no se veían desde 2013, cuando se ubicó en el 70,9%; reafirmando con esto que los llamados de alerta que se emitieron desde diversos sectores no eran en vano y que por ahora es importante pensar en recuperar la economía.



