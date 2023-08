Presidencia, la más colgada en ejecución presupuestal, según datos

La Presidencia de la República tiene en su haber una asignación presupuestal superior a los 2,74 billones de pesos. Con ese monto, tiene en ejecución un total de 305 mil millones de pesos, es decir, el 11,11 % del total, con corte al 16 de agosto.



Así lo reveló el Portal de Transparencia Económica (PTE) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual hace seguimiento abierto al uso de los recursos públicos por parte de todos los entes estatales del país.



Los datos ganaron relevancia luego de que el presidente Gustavo Petro le hiciera un 'jalón de orejas' a su gabinete y equipo de colaboradores para mejorar, de manera mensual, los resultados de la ejecución presupuestal.



Esta advertencia fue para ministros y viceministros. "Todas las direcciones de los ministerios quedan con matrícula condicional y si no mejoran ejecución no podrán continuar en el gobierno, lo mismo los viceministros", expresó uno de los asistentes al más reciente Consejo de Ministros.



Los datos del portal, agrupados por sectores, muestran que la Presidencia, incluyendo el Departamento Administrativo (Dapre) y oficinas adjuntas, es la que menos ejecución presupuestal muestra en conjunto a comparación de los otros entes gubernamentales, según un análisis de la Unidad de Datos de EL TIEMPO.



Un ejemplo es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), la cual solo ha ejecutado el 1,7 % del total de apropiaciones para el 2023. Esto es equivalente a 12.830 millones de pesos, de un total de 861 mil millones, según muestra el PTE.



De igual manera, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco solo ha ejecutado, al último corte, el 6 % del total del presupuesto asignado para esta vigencia, mientras que el Dapre reporta, a la fecha, un 11,26 %.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD DE DATOS