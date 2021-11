Los 9 ejes que se plantea Colombia para ser carbono neutral en 2050

En el marco de la Conferencia Anual sobre Cambio Climático (COP26), el presidente de la República, Iván Duque, presentó la estrategia para mitigar el cambio climático a 2050, un proyecto cuyo objetivo principal es que el país emita como máximo 169,44 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2030, y así llegar a la carbono neutralidad en los próximos 30 años.



Para conseguir esto, la hoja de ruta contempla 9 puntos de acción, con objetivos específicos a 2050; compromisos que serán asumidos por 7 gobiernos.



El primero consiste en ampliar el conocimiento climático a toda la población para que gobiernos locales, regionales y nacionales puedan tomar decisiones. Para esto, el país tendrá una cobertura del 100% del territorio con información hidrometereológica que contribuya a que la población se adapte al cambio climático.



El segundo plan de acción es la gestión sostenible de recursos y la protección de la biodiversidad. Colombia deberá conseguir la cero deforestación y la no degradación de ecosistemas nativos, en mínimo 4,25 millones de hectáreas. Asimismo, deberán restaurarse, al menos 1,3 millones de hectáreas de ecosistemas en estado críticos.



La tercera apuesta de la Nación contempla la producción y el consumo sostenible. Uno de sus pilares es lograr las siguientes tasas de aprovechamiento de materiales: 50% de cemento y hormigón, 60% de plástico, 90% de acero, entre 40% y 50% de vidrio y madera. Por último está conseguir que 50% de textiles tengan una vida útil posconsumo.



Dentro de este objetivo, existen acciones articuladas para promover los negocios verdes. Así como impulsar la innovación de diseños inteligentes para la reutilización de los materiales. Por otro lado, en esta apuesta el Gobierno pretende que el sector agropecuario, a 2050, use tecnologías y mejores prácticas que aumenten su competitividad.



INICIATIVA SOCIAL



El cuarto objetivo es una apuesta social, pues aborda el empleo desde una óptica de justicia y nuevos aprendizajes orientados al cambio climático. Por ejemplo, aumentar el número de programas de pregrado (técnico, tecnológico y profesional) y posgrado que contribuyan con la carbono neutralidad. Así como promover la formalización de empleo en los sectores más vulnerables hacia una economía resiliente.



Una de las apuestas más importantes, teniendo en cuenta que las emisiones de gases de efecto invernadero por uso del suelo son las de mayor porcentaje en el país, es el desarrollo rural, adaptado al cambio climático. En este segmento, el Gobierno trazó metas como la liberación de entre el 20% y 40% de la tierra usada para ganadería y destinarla para la restauración de ecosistemas naturales y plantaciones forestales. También, a 2050, los cultivos de importancia para la seguridad alimentaria y las exportaciones aumentarán su productividad entre 30% y 50%.



Otra de las apuestas de la estrategia es el enfocarse en ciudades y regiones. El eje de esta acción está en un desarrollo urbano integral, no solo para sostenibilidad ambiental, sino también para el fomento de la diversidad, conectividad y productividad, logrando así una gestión eficiente de recursos y del cambio climático.

Uno de los ejes más importantes del plan es el del desarrollo rural. Archivo Portafolio

Esto se sostendrá en acciones de crecimiento urbano ordenado y planeación efectiva local y regional, gestión de recursos y residuos en pro de la economía circular, sistemas de movilidad más eficientes y edificaciones adaptadas al cambio climático.



La séptima acción en la que se enfoca el plan climático a 30 años es lograr una matriz energética diversificada, que por un lado atienda la demanda por medio de fuentes renovables, y por otro, permita el acceso a recursos limpios y tecnologías más eficientes. En 2050, Colombia prevé que la electrificación de la matriz pase del 18% hasta 26%, pese a que la ruta hacia la carbono neutralidad apunta a cifras entre 40% y 70%.



Una movilidad e infraestructura sostenibles componen otro de los ejes de la estrategia. El país propone transitar hacia sistemas de transporte no dependientes de combustibles fósiles, continuar con el proceso de desintegración de vehículos para reducir la circulación de equipos con tecnologías contaminantes al menos 70% de ellos en 2035, mientras que para el transporte aéreo y aeropuertos se busca impulsar la reducción de emisiones y restringir aquellas aeronaves que superen los límites definidos por vigilancia tecnológica.



La última apuesta está en incrementar la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud ante eventos sensibles a la variabilidad y al cambio en el clima en articulación con los determinantes sociales y ambientales de la salud.



DUQUE, EN LA COP26



Si bien uno de los puntos más importantes de la agenda del presidente en COP 26 fue la presentación de la estrategia, el presidente también ha hecho varios anuncios. En su agenda de ayer participó de la Plenaria de la cumbre, donde destacó las acciones que está impulsando Colombia en materia climática.



Asimismo, Duque anunció la extensión de las áreas marinas protegidas en el Corredor Marino en el Pacífico Este Tropical, una acción conjunta entre Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. El presidente también celebró la firma de un acuerdo para la financiación de hasta US$1.200 millones con el BID y celebró su primer encuentro oficial con el presidente de EE. UU.



