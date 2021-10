El 70 % de los colombianos tendrá al menos una dosis en noviembre

En el marco del Puesto de Mando Unificado, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, señaló que el país está en una carrera por completar el 70 % de vacunación entre octubre y noviembre y hay territorios como Quindio, Cesar y Norte de Santander con compromisos en la inmunización.



En el caso de la población migrante afirmó que están las condiciones dadas en todas las ciudades del país para avanzar en este proceso sin importar la condición de esta población, es decir, sea regular o irregular.



“En eso vamos a seguir avanzando, este tema es fundamental, nosotros no podemos tener más de 1 millón de personas sin vacunar, eso nos afecta todas las metas de cobertura de manera que en Bogotá y todas las ciudades del país están todas las condiciones para que hagamos la vacunación de población migrante independientemente de su condición”, apuntó.



De hecho en Bogotá este proceso empezó hoy en cinco puntos de vacunación presentando solo el documento de identificación. La capital del país espera aplicar 2.500 dosis de vacunas diarias en este sentido.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, manifestó que la meta del país es llegar al15 de noviembre con el 70 % de su población vacunada con al menos una dosis.



Frente a dicha meta del 70 % de la población colombiana, equivalente a 35.734.649 personas, el avance es del 76,2 % en primeras dosis y 49,7 % en esquemas completos. Si la comparación se hace con el total de la población (51,049.498), el avance es del 53,36 % en primeras dosis, mientras que en esquemas completos el avance es del 34,8 %.



“Con las vacunas que llegaron en septiembre, y la programación de octubre, tendremos al menos 16 millones de dosis de vacunas. Un portafolio completo de todas las que se han adquirido, por lo cual podemos decir que hay vacunas y seguirán llegando. Entramos en la fase final del Plan Nacional de Vacunación para lograr los objetivos. No se puede bajar la guardia, hay que avanzar y ponerle esfuerzo”, aseguró Ruiz.



frente a las personas que habitan en el país y no cuentan con un documento de identificación expedido por el Estado colombiano, ya 928.000 mayores de 12 años fueron reportadas por el Registro Único de Migrantes Venezolanos y 93.504 reportadas por las entidades territoriales, lo que da un total de 1.021.504 personas que están disponibles en MI Vacuna y PAIWEB.



De acuerdo con el ministro la idea es ayudar a las entidades territoriales para cumplir las metas como país para tener una temporada de Navidad y Fin de Año con normalidad y en familia, así como el desarrollo de ferias y fiestas, dejando claro que, si no existen coberturas suficientes, no se dará autorización para la realización de estas “porque es necesario ser conscientes que debemos cerrar este ciclo”, sostuvo el ministro.



Además el jefe de la cartera de Salud se refirió que el siguiente paso del PNV será la vacunación de niños en edad escolar, esto con el objetivo de asegurar la presencialidad en colegios, “es una responsabilidad del sector salud, que cuando se dé el visto bueno de esta vacunación se haga de la manera más acelerada posible y asegurar que ellos niños entren a las aulas de clase”, sentenció Ruiz indicando que ya no existirán excusas para que los niños y niñas no estén de manera presencial en las instituciones educativas.