ABC de la intervención a la EPS Sanitas: ¿por qué el Gobierno decidió interceder?

En horas de la tarde de este martes, la Superintendencia Nacional de Salud llegó de manera sorpresiva a las oficinas de la EPS Sanitas, ubicada en la calle 109, en Bogotá, para llevar a cabo un proceso de intervención.

El superintendente, Luis Carlos Leal, explicó que esto se trata de una medida de "intervención forzosa-administrativa" a EPS durante un periodo de un año, que tiene a cargo a 5,5 millones de afiliados a nivel nacional.



La medida se habría tomado por "el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia".



Según explicó Gustavo Morales, actual presidente ejecutivo de Fasecolda y exsuperintendente de salud, esta medida de intervención administrativa consiste en suspender al actual presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, al revisor fiscal y a su junta directiva.

Por tanto, la administración de la entidad pasará a manos de un interventor independiente que debe nombrar la Supersalud, y que tendrá la categoría de auxiliar de la justicia.



La ley explica que, durante un periodo de cuatro meses (prorrogable a otros cuatro meses), el interventor tendrá la tarea de tomar las medidas necesarias para superar los hallazgos que motivaron la intervención. No obstante, en el caso de la EPS, la Supersalud definió que esta medida durará un año.



"Mi solidaridad con el personal médico y administrativo de Sanitas, es una organización en donde están las 24 horas del día dedicados a atender a los pacientes y a prestar el mejor servicio. Cualquiera que sea la causal que se invoca para la intervención, ojalá no se interprete como una crítica a la buena gestión que han hecho los funcionarios de la EPS", manifiesta Gustavo Morales.

Hubo conducto regular

El presidente de Fasecolda explica que a una intervención administrativa se llega tras varios pasos previos. El primero es determinar unos hallazgos que impiden la buena gestión de la EPS y, para superarlos, la Superintendencia de Salud debe hacer unos requerimientos que se implementan mediante un plan de mejoramiento.



Si se observa que no es posible que este plan funcione, se procede a aplicar una medida de vigilancia especial, que consiste en llevar a cabo un plan de mejoramiento intensificado a la raíz del cual la EPS debe hacer reportes mensuales.



Solo si no sirve el pan de mejoramiento ni la vigilancia especial, la Supersalud debe proceder a la intervención administrativa. No obstante, el experto aclara que este paso a paso no está establecido por la ley, sino que es el aconsejado como una buena práctica para no generar traumatismos excesivos en la EPS a intervenir.

Cuando se cumpla el año de la intervención a la EPS, se debe evaluar si los hallazgos que se determina en un inicio fueron superados. De ser así, se procederá a levantar la medida y se le devolverá la administración a la misa EPS.



En cambio, si la Supersalud llega a concluir que los hallazgos no son superables, la medida pasaría a ser de administrativa a una intervención para liquidar a Sanitas.



"En la mayoría de los casos las intervenciones terminan en desastre porque, como no hay una junta directiva ni revisor fiscal, el interventor termina siendo un dictador y eso casi nunca termina bien. Ojalá este no sea el caso de Sanitas", dice el presidente ejecutivo de Fasecolda.

El antecedente más próximo de una intervención a una EPS se remonta a septiembre de 2023, cuando la Supersalud ordenó una intervención forzosa para administrar la EPS Famisanar durante un año.



Esta decisión se tomó luego de que se comprobara el deterioro de sus indicadores financieros, el creciente número de quejas de sus usuarios y el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación que afectaban el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a su población afiliada,



Famisanar tiene más de 3,04 millones de afiliados en 21 departamentos del país, pero el 77 % se concentra en Bogotá y Cundinamarca. También tiene usuarios en Santander, Boyacá, Tolima, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.



