La posición que tendrá el Congreso con las reformas del gobierno Petro

El presidente del Congreso colombiano, el senador Iván Name, aseguró este sábado que esa institución tramitará los proyectos del Gobierno “libre de presiones”, después que el jefe del Estado, Gustavo Petro, propusiera una asamblea nacional constituyente si sus reformas no son aprobadas en el legislativo.



“Nuestro país no va a aceptar amenazas ni presiones, y su Congreso de la República va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas y las propuestas del Gobierno, y las que vinieren de los autorizados para ello, con un carácter democrático, libre de presiones”, expresó Name en un video publicado en X.



Agregó que la próxima semana el Congreso seguirá estudiando las iniciativas gubernamentales, como la polémica reforma a la salud, y “garantizará a sus comisiones la tranquilidad, como a su plenaria, de poder tramitar tranquilamente, y sin amenazas las leyes, las propuestas que sean convenientes para el país”.



“Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del Gobierno, y le pedimos al presidente que en ese mismo tono y nivel de cordialidad trate la democracia que preside, que no vaya a envilecerse equivocadamente nuestra institucionalidad”, añadió Name.



La propuesta de Petro Petro propuso el viernes en Cali una asamblea nacional constituyente si las instituciones que tiene el país “no son capaces de estar a la altura de las reformas” del Gobierno y que son tramitadas en el Congreso.



“Las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó”, afirmó Petro.



Petro consideró además que “Colombia no se tiene que arrodillar” y que su triunfo en las elecciones presidenciales de 2022 “se respeta”.



“La asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”, añadió el presidente.



Críticas de diversos sectores

Gustavo Petro Jaiver Nieto / Portafolio

El anuncio de Petro fue calificado como un “globo” de distracción por diversos sectores porque el apoyo legislativo y popular de Petro va mermando.



El exsenador de izquierdas Jorge Robledo mnanifestó que la idea de Petro de una constituyente solo busca distraer “porque no tiene los votos suficientes para aprobarla en el Congreso ni para aprobarla entre la ciudadanía”. “Que la mencione, más que probar su fuerza política en Colombia, lo que demuestra es su debilidad”, dijo Robledo en X, y aseguró que la maniobra de Petro es una muestra de “desesperación”.



El senador Humberto de la Calle, miembro de la Coalición Centro Esperanza y quien fue el único representante del Ejecutivo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, calificó de “débil” el argumento del presidente.



“La causa que alega el presidente para convocar una constituyente es la imposibilidad de cumplir la Constitución, según su propio dicho (…) Si fuese cierto, no es la Constitución la que hay que cambiar sino la forma de gobernar”, añadió el congresista en un comunicado.



EFE