El efecto regional de la covid

El momento más difícil de los contagios por coronavirus está llegando hasta ahora para varias ciudades y municipios de Colombia.



Las autoridades hablan de un decrecimiento prolongado de casos que se extendería hasta el próximo mes y “Colombia no está enfrentando un rebrote, sino que sigue en la única situación de brote que ha tenido el país”, explicó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.



Según el Minsalud, la clave de la situación de la pandemia en el territorio nacional obedece a varias situaciones, que afectan la curva general.



“En ciudades de la Costa Atlántica ya ha pasado la curva de este primer pico; Bogotá, por la población que tiene, presenta una curva más lenta pero que es muy consistente en la reducción. Medellín ha tenido una curva inicial bastante prolongada, pero muy corta y que se creció con un segundo pico en las últimas tres semanas, Además ciudades como Manizales, Ibagué, Armenia y Tunja, que venían presentando un comportamiento más lento, están entrando en su pico de contagios”, explicó.



Y agregó que “son municipios donde la población adulta se ha cuidado bastante bien y la afectación ha sido más lenta, pero están entrando en pico”.



De acuerdo con el Ministro, el pico general en el país se dio en la última semana de julio, pero la baja de casos es lenta, puesto que se ha prologando.



“Esto se da por el comportamiento de algunas ciudades que han venido entrando en el entorno de la epidemia y otras que están saliendo”, apuntó el ministro.



Sobre el indicador de disponibilidad de camas para el Cuidado Intensivo en Colombia, actualmente hay disponibles 10. 548 en todo el territorio, señaló que hay 3.071 ocupadas por pacientes con diagnóstico de covid-19, o que son sospechosos y 3.171 están ocupados por pacientes no covid-19.



“Esto quiere decir que hemos venido ampliando de manera relevante el crecimiento de las unidades utilizadas para el coronavirus, pero también para enfermedades distintas que también lo requerían”, señaló.



En el caso de Bogotá, Ruiz afirmó que la ciudad ha tenido 311.102 casos del 1’025.052 que tiene Colombia. Asímismo, en la capital del país, han muerto 7.490 personas por la enfermedad, lo que indica una tasa de mortalidad del 96,72%



“La ciudad tiene una tendencia importante al decrecimiento con una estabilización en octubre y un crecimiento muy importante en enfermedad no covid-19 y un decrecimiento de pacientes confirmados o sospechoso de covid, esto nos indica que la progresión de la epidemia ha venido reduciéndose”, afirmó.



El caso de Medellín también fue analizado por el ministro, según Ruiz, el pico inicial de esta ciudad fue a finales de julio, pero a partir de ahí “se presenta una meseta con un incremento importante en los ultimos días, la ciudad está estabilizada, pero tiene 90.193 casos y una tasa de mortalidad del 64,81% y 1.642 fallecidos, pero la alta ocupación de camas, lo que nos indica que el Valle de Aburrá y la capital de Antioquia tiene una afectación estable, pero se debe reducir, pues esta región es la que nos está contribuyendo más a afectación general del país”, dijo el ministro.



Para el caso de Cali, los casos son 59.040, con una tasa de mortalidad del 82,7%, con 1865 fallecidos, “la ocupación de las 831 camas disponibles, 364 están en pacientes no covid y 256 en casos confirmados o sospechosos”, puntualizó.