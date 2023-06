'El presidente Petro necesita autocrítica': escritor Mario Mendoza

En una entrevista con la Revista Bocas, el escritor colombiano Mario Mendoza habló, entre otros temas, sobre la opinión que tiene frente al actual gobierno y de la gestión del presidente Gustavo Petro.



Mendoza explicó que, en su momento, decidió unirse a esa idea de cambio que promueve el mandatario con la esperanza de que este se materializara. Sin embargo, tras poco menos de un año de la puesta en marcha de su gobierno ha notado que algunas actitudes del jefe de Estado le han jugado en contra.



“La inteligencia de Petro es incuestionable, pero su peor enemigo es él mismo. Ojalá Petro entienda que la lógica confrontacional que le sirvió en el M-19 no es oportuna y que gobernar es otra cosa. Porque en el plano del discurso Petro tiene todo claro, pero en los balconazos parece regresar el tipo que polariza, que hace una política basada en el resentimiento y no en la fraternidad; en los odios”, resaltó.



El novelista también señala como uno de los puntos débiles del presidente Petro su impuntualidad y cómo esta conducta no es coherente con una política que fomenta el respeto por el otro.



“El detonante es la impuntualidad de Petro. ¿Por qué? Porque la impuntualidad es un insulto. Es una manera de escupirle al otro en la cara y decirle “usted no sabe quién soy yo”. Esa es la peor frase que hay en Colombia. Y aunque Petro no la ha dicho, en sus praxis la parece decir”, explicó.



El escritor bogotano en ese aspecto agrega que “Petro debería entender que ir más allá del ego se llama sabiduría”.



Por otro lado, Mendoza hace énfasis en la responsabilidad que tiene el mandatario con el voto que el país le entregó y en como si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo lo haría en blanco.



“Ahora me parece no sólo que fue un voto prudente, sino que fue un voto de defensa de una política de centro a la cual tenemos derecho. Así que yo hubiera votado en blanco. Porque a Petro no le entregamos un cheque en blanco. Quienes votamos por él tenemos la responsabilidad de vigilar nuestro voto”, dijo.



Además, invitó al actual gobernante a hacer una pausa y analizar lo que ha realizado en estos meses de gestión para evaluar qué aspectos debe mejorar.



“Petro no ha entendido que si no pasa por encima de su carácter, va a fracasar. Porque el carácter puede echar por tierra la inteligencia. Su carácter y su temperamento le van a jugar, y ya le están jugando, una mala pasada. Entonces si él no corrige y si no tiene autocrítica, va a llevar a la nación al desastre”, concluyó el escritor.



