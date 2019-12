El general Nicacio Martínez ya no será el comandante del Ejército

El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional, dejará su cargo. Así lo anunció este viernes el presidente Iván Duque desde la Casa de Nariño, donde estuvo acompañado por la cúpula militar y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

A Martínez, anunció el jefe de Estado, lo reemplazará el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda.



"Hoy hemos tenido una conversación profunda, una conversación donde hemos reconocido su gran servicio a nuestro país y hemos tomado la decisión, después de haber tenido esta conversación, para que el general Nicacio de Jesús Martínez deje la comandancia del Ejército. Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales no solamente he acogido, sino que los he acogido con un inmenso sentimiento de gratitud y de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia", aseguró el mandatario.



El general Martínez estuvo involucrado en una polémica por cuenta de una publicación de The New York Times, que lo señala de duplicar la meta de bajas y capturas para la tropa, sin reparar demasiado en la protección de los civiles en medio de operaciones militares. Esto fue considerado por algunos sectores como un posible regreso de los llamados 'falsos positivos'.



Estos señalamientos provocaron que algunos sectores políticos pidieran la renuncia, pero Martínez argumentó que su permanencia en el cargo obedece a una decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el Presidente de la República.



"Mi actuar ha sido transparente y abierto, no solamente para mis superiores, subalternos, sino también ante los colombianos y las autoridades. Ello me permite estar con la frente en alto y la conciencia tranquila. Cada día, mi motivación es cumplir la misión constitucional y lograr que el Ejército cumpla con ética y transparencia la misión constitucional", afirmó durante una entrevista con EL TIEMPO.



Según el jefe de Estado, se hace una transición ordenada, pues el general Martínez trabajó a lo largo de su comandancia en el Ejército con el general Zapateiro en la elaboración del Plan Bicentenario, "plan con el cual venimos dándole golpes importantes a las estructuras del crimen, plan que busca consolidar en el territorio no solamente que brille la justicia, sino donde nosotros podamos liberar a los ciudadanos de cualquier asecho de criminalidad".





¿QUIÉN ES EL NUEVO COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL?



El mayor general Eduardo Enrique Zapateiro fue designado en la mañana de este viernes por el presidente Iván Duque como comandante del Ejército Nacional en remplazo del general Nicasio Martínez, quien ha sido cuestionado por el tema de los 'falsos positivos' y por el escándalo de corrupción registrado a mediados de este año en la institución que les costó la salida a siete altos oficiales.



El general Zapateiro nació en Cartagena (Bolívar),lleva 34 años en la institución, esta casado y ha ocupado importantes cargos de liderazgo en el Ejercito Nacional.



Fue comandante del Batallón de Comando N° 1”Ambrosio Almeida”; comandante del Batallón Colombia N°3 en el Sinaí – Israel; director de la Escuela de Soldados Profesionales; comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales; asesor personal en Comisión en el Exterior; comandante de la Décima Brigada Blindada; comandante de la Quinta Brigada, director de Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova.



Además se desempeñó como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (una de las más grandes y operacionales), y del Comando de Operaciones Especiales, en el que se diseñan las actividades secretas contra los considerados objetivos de 'alto valor'.





POLÍTICA Y JUSTICIA / EL TIEMPO