El Gobierno se propone 1.000 empresas con carbono neutro

En Cali, la compañía Fanalca que ensambla motos y que fabrica carrocerías, abrió una línea para producir parales de paneles solares, y las perspectivas de crecimiento de vehículos eléctricos que deben llegar a 600.000 para el 2030 - hoy está en 6.000-, por lo que se abre un espectro de nuevas actividades productivas en el país.



Con estos ejemplos, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, invitó a los empresarios a que se sumen a la política de carbono neutral por los beneficios que puede generar en términos de negocios.



El funcionario espera que en julio, antes de terminar el Gobierno, 1.000 empresas se sumen a este movimiento.



En octubre del 2021, cuando sumaba un centenar la siguiente meta era llegar a 500, y hasta ayer ya eran 568 las compañías que ya están en la senda, dijo Correa.

“Felicitamos este gran esfuerzo y la visión que tiene cada una de estas organizaciones, convencidos de que cada vez más se unirán pequeñas, medianas y grandes empresas”, señaló.



El panorama se presentó ayer en un evento en el que representantes del sector privado compartieron sus experiencias exitosas en torno a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que se han materializado gracias al Programa Nacional de Carbono Neutralidad, que les permite a las organizaciones iniciar y acompañar su camino hacia las cero emisiones.



El ministro Correa explicó que las oportunidades de negocio están ‘servidas’ y que la política pública ha sido clave para que las empresas se sumen.



Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, destacó la importancia de la estrategia pero fue en enfático en que las pequeñas y medianas empresas se deben motivar y entender la importancia de hacer parte de ella.



LAS EXPERIENCIAS



Juanita Duque, directora, investigadora y consultora senior de la Universidad de los Andes, analizó cómo la acción sobre el cambio climático puede traer ventajas como las eficiencias operativas. “Las empresas están atendiendo el tema del cambio climático como una prioridad de negocio y hay estudios que dicen que quienes atienden su materialidad socioambiental de forma rigurosa tiene un 40% mejor de desempeño financiero que las que no”, expresó.



Como ejemplo, citó que “en el modelo RedEs-CAR que es un modelo similar al de Carbononeutralidad que impulsa el Ministerio de Ambiente, los resultados muestran que con la disminución de emisiones de CO2 las empresas lograron una reducción interesante, equivalente a sacar de circulación más de 12.000 automóviles anualmente y generó un valor presente neto de $16.200 millones, entonces realmente es un negocio”.



La experta señaló que cada vez más mercados exigen demostrar que se trabajan en estos temas y ese es el ejemplo de Tosh, la marca de Nutresa que ha encontrado en la sostenibilidad una estrategia de posicionamiento, diferenciación y acceso a nuevos clientes.



Igualmente, Duque citó el caso de Grupa Sura, Bancolombia y Celsia con el modelo de movilidad sostenible con Muverang que con patinetas y carros eléctricos tiene sistemas de afiliación que desmaterializan la propiedad. “Esto cambia el paradigma de producción y consumo y abrir nuevas oportunidades de mercado y si esto no fuera rentable no escalaría”, comentó la experta en su presentación.



Juanita Duque también llamó la atención sobre cómo los temas relacionados con carbononeutralidad también ahora son fundamentales para el acceso al capital y al aseguramiento. “El sector financiero se está dando cuenta que este es un riesgo sistémico y que no se puede dar el lujo de financiar una empresa que no esté comprometida con una senda de carbononeutralidad”, dijo.



Respecto a lo anterior, mencionó la experiencia de Grupo Argos y Bancolombia que trabajan con ese foco y en la medida en que hay un buen desempeño por parte de la empresa la tasa del préstamo es más barata, lo que evidentemente genera un impacto favorable en el negocio.



Lo anterior, sin contar con lo que representa en el campo de la gestión de riesgos en términos reputacionales y en el relacionamiento con los grupos de interés.



En el evento, se realizó un foro en el que representantes de varias empresas, de diversos sectores, compartieron lo que les ha significado transitar hacia la carbononeutralidad.

Forjas Bolívar de la industria metalmecánica, es una empresa metalmecánica de más de 50 años en el mercado que presta servicios de transporte de material a industria cementera y azucarera.



Laura Serna Restrepo, e representación de esta compañía indicó que transitar hacia el carbono neutro ha sido un diferenciador y fortalece la competitividad, al tiempo que lleva al capitalismo consciente pensando, no solo en los indicadores de industria, sino en la reducción de la huella de carbono.



“En nuestros análisis de materialidad, para alinearnos con nuestros clientes hemos encontrado muchas oportunidades en eficiencia energética y a de proceso . Hemos encontrado aceros - nuestra principal materia prima- con tratamientos térmicos diferentes que ayudan a recibir las emisiones de consumo de gas”, expresó.

