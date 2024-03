‘Saboteo’ a debate de la pensional va en contra de millones de ancianos, dice Petro

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo un enérgico reclamo a la oposición, al término de la cuarta jornada en plenaria del Senado, donde se adelanta el segundo debate del proyecto de ley de reforma pensional.



El mensaje fue enviado ante el retraso en el trámite que tiene a la discusión de la reforma pensional, que hasta ahora sigue sin mayores avances en el Congreso.

“Precarizar a los más vulnerables no es un triunfo, lo que es, es una afrenta a los pobladores de este país, que requieren la reforma pensional para tener una protección a su vejez con dignidad. El Gobierno sigue abierto y dispuesto para que los colombianos y colombianas tengan una reforma pensional que esté a la altura, y que dignifique la vejez de todos y todas”, puntualizó la titular de la cartera laboral.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo.

La ministra del Trabajo, además enfatizó en que no se puede continuar con un sistema pensional que no funciona y que está en permanente competencia.

“Solo uno de cada cuatro adultos mayores tiene pensión y de cada ocho mujeres solo una tiene pensión, así es pues, que esta propuesta que le hemos puesto al país, ha sido construida con rigurosidad, de la mano del Ministerio de Hacienda y con el acompañamiento de organizaciones internacionales”, explicó la ministra.

‘Indolencia y egoísmo social’

Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que el retraso de la pensional va en contra de millones de adultos mayores del país.

"Hoy una parte del Senado se fue contra millones de ancianos y ancianas del país que no tienen pensión al sabotear el debate de la reforma pensional. Indolencia y egoísmo social y solo para defender los intereses de dos banqueros. Mientras tanto la bancada conservadora de Cámara decidió apoyar la reforma pensional. Felicitaciones. Todo el esfuerzo que hace la oposición en senado es para que la reforma no pase a la cámara y se hunda por tiempo. No les interesa ni la salud de los niños de las zonas excluidas ni los ancianos sin pensión en Colombia, solo les interesa los negocios de los poderosos", escribió el mandatario.

Se espera que el debate de la reforma Pensional continúe en la Semana de Pascua, con la intervención de expertos, academia y organismos internacionales, que han tenido participación en la construcción del proyecto de ley.

