El mensaje de respaldo del presidente Petro a la ministra de Salud

Este martes, en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, la ministra Carolina Corcho socializó el texto de la reforma a la salud y resolvió las principales dudas del proyecto a los congresistas que hacen parte de esta comisión.



A esa misma hora, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje de respaldo a la ministra Corcho, luego de varios cuestionamientos sobre ella, entre ellos la crítica del presidente del Congreso, Roy Barreras.

"La ministra de salud, Carolina Corcho, tiene todo mi respaldo", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter este martes.

El mensaje del jefe de Estado se da dos días después de que la ministra fue duramente cuestionada por el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien en entrevista con EL TIEMPO la calificó de arrogante.

"La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene desafortunadamente una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía", aseguró a EL TIEMPO en una entrevista que fue publicada el domingo.

Según Barreras, la reforma, que es una de las más importantes del Gobierno, desaparece la figura de las EPS, algo que, a su juicio, no era lo que pretendía el presidente Petro, por lo que considera que la jefe de la cartera de Salud desautorizó al mandatario.

"Yo creo que la ministra Corcho desautorizó al Presidente, porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El Presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo, pero el Presidente y el gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes y en resultados eficaces", comentó Barreras.

Corcho ha sido respaldada por otros miembros del Pacto, como el exsenador Gustavo Bolívar, quien tras la entrevista del presidente del Congreso, con quien tiene evidentes diferencias, aseveró que la ministra no cedió ante los intereses de Barreras.

"Carolina Corcho es una mujer inteligente, valiente, empoderada y no improvisa. Se preparó para transformar la salud. Los ataques de Roy Barreras se deben a que ella, como pocos en el Gobierno y en el Congreso se le paró en la raya y no cede a los múltiples intereses que él representa", aseveró Bolívar.

