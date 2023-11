El Minsalud buscaría más recursos en impuestos

Tras la polémica generada esta semana en torno al tema de la salud del país, especialmente al suministro de medicamentos entre EPS Sanitas y Cruz Verde, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró en una entrevista en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que “si la plata no alcanza, habrá que pensar en más impuestos en donde los contribuyentes se tendrán que empezar a tocar los bolsillos a través de impuestos y de la renta. Porque hoy los que aportamos al contributivo, solo significamos el 35% de la bolsa general, pero nos estamos gastando el 45%. Es una situación que tendremos que revisar a futuro”.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Vale la pena destacar que en una entrevista que Portafolio le hizo al presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, manifestó que es importante redistribuir el costo de la UPC y de los recursos con el objetivo de que los pacientes con prevalencias de riesgo tengan una asignación mayor para la atención de sus enfermedades.



“Es una redistribución que busca equidad. Porque si uno pone los resultados financieros de las EPS en el 2022, y lo compara con esas prevalencias, se nota que los manejan esas enfermedades tienen pérdidas. Y que los que tienen bajas prevalencias tienen utilidad. No corregir eso genera un incentivo para que si yo me porto y atiendo mal, me va mejor financieramente”, dijo.



Cabe destacar que ayer se debatiría la reforma a la salud en plenaria de Cámara, pero fue aplazada para la próxima semana.



(Vea: La reforma a la salud sigue sin avanzar: qué pasó este miércoles).



PORTAFOLIO