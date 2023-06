Legislatura ordinaria cerró con caída de reforma laboral

Al Gobierno se le acabó ayer el plazo para lograr, en las sesiones ordinarias del Congreso, la aprobación de sus reformas claves, muchas de las cuales esperaba tener listas en la primera legislatura, aprovechando su primer año de mandato, cuando la coalición está más sólida. El mismo día en que la oposición convocó a multitudinarias marchas en las principales ciudades del país en contra de los proyectos del ‘gobierno del cambio’, la reforma laboral se cayó en el Congreso.

(Vea: La agenda económica de Petro en el Congreso entra en su recta final)

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, trinó el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.

A pesar de la intención de convocar a sesiones extras, este proyecto no logró seguir su trámite pues la Comisión VII de la Cámara de Representantes no pudo votarlo en el periodo de sesiones ordinarias.

Tras varios dilatamientos por falta de quórum en las últimas semanas, el jueves pasado el proyecto logró avanzar, esto con la discusión de los informes de ponencia, tanto la mayoritaria, como la de archivo.

Para este martes 20 de junio, último día de la legislatura, se esperaba la votación del articulado, pero no se logró votar por recusaciones que recibieron todos los representantes de la Comisión. Por lo anterior, el proyecto no podrá pasar a sesiones extraordinarias.

“En extras pueden meter las reformas que estén en trámite, como la de salud o la pensional. En esta legislatura la laboral no fue aprobada en su primer debate, porque la Comisión VII no la pasó. Por ello no pueden incluirla. Las extras son una continuación de la actual legislatura, y en esta la reforma laboral se cayó”, explicó el analista político Carlos Arias.

(Vea: Petro asegura que habrá sesiones extra para las reformas)

Según el experto,seguramente la iniciativa se volverá a presentar en el próximo periodo, con algún tipo de modificación, pero en esta “no tienen la más mínima posibilidad de volverla a presentar”.

El presidente de la Andi, Bruce Mac, aseguró que interpreta el hundimiento de la reforma laboral “como la muestra de que las reformas tienen que hacerse pensando en toda la ciudadanía, en los efectos sobre los trabajadores, en las pymes, en los desempleados, en los emprendedores, en los efectos sobre los informales y en las capacidades que tenga Colombia de trabajar conjuntamente en poder producir mejores condiciones para todos”.

Así mismo, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que el hecho de que la reforma no prosperara “es una oportunidad democrática e histórica para construir un nuevo proyecto, concertado de verdad, entre todas las fuerzas vivas del país, focalizado en la generación de nuevos puestos de trabajo y que promueva la formalización”.

El balance

El Gobierno cierra sus sesiones ordinarias con un balance agridulce. En la legislatura actual, la cual inició el 20 de julio de 2022, una de las grandes victorias para el Gobierno fue la aprobación de la reforma tributaria.

El proyecto garantizó recursos por $19,7 billones para este año, así como cerca de $20 billones anuales para los próximos años.

Otro de los logros económicos en el Congreso para el Gobierno fue la aprobación del presupuesto para 2023, por $405,6 billones, el cual recibió luz verde en octubre pasado.

En relación con este está el proyecto de adición presupuestal, por $16,9 billones. Esta se aprobó la semana pasada en su primer debate en las comisiones económicas conjuntas, y se espera que en sesiones extras pase en plenarias.

Y entre las victorias también el Gobierno logró aprobar su hoja de ruta para los próximos cuatro años, el Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto que contempla recursos por $$1.154 billones en cuatro años.

Y otro de los avances que logró en el periodo legislativo actual es la aprobación en primer debate de la reforma pensional, mientras que en la reforma a la salud, una de las más polémicas y que llevó al presidente Petro a gobernar con su ala más de izquierda, pasó su primer ‘round’ en la Comisión VII de Cámara, pero no ha avanzado en la plenaria de esta misma corporación.

(Vea: En medio de marchas, las reformas continúan frenadas)

Que esta iniciativa siga en pie, aunque este estancada, es visto como un logro para el Gobierno, porque luego de la crisis política que desató parecía no tener vida.

Pero del otro lado de la moneda, no solo se cayó la reforma laboral. Si bien no es un proyecto económico, otra iniciativa que el Ejecutivo no logró tramitar fue la reforma política.

Esta es calificada por analistas como “la primera derrota del Gobierno”, porque con ella pretendían ejecutar algunas promesas de campaña como tener listas cerradas y se tenía artículos que los sectores de oposición calificaron como ‘micos y luego de las discusiones en el Congreso varios elementos cambiaron y el gobierno decidió retirarla.

Los pendientes

Así las cosas, al cierre de esta edición, se esperaba que saliera el decreto para las sesiones extraordinarias. Por ahora, no es claro cuáles serán los proyectos que se discutirán en esa sesiones. Según algunos congresistas, estará la adición presupuestal y falta por ver si debatirán las reformas de salud y pensional, las estructurales del Gobierno.

$16,9 Billones es el monto de la adición presupuestal que aún debe ser aprobado por las plenarias de Cámara y Senado en las sesiones extraordinarias. Dentro de este proyecto los rubros que recibirían más recursos son educación y salud.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio