Entregaron 90.000 firmas para retirar reforma de salud

Aunque a principio de esta semana el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reunió con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para “avanzar en su transformación como Gestoras de Salud y Vida”, las promotoras insisten en que el proyecto del Gobierno no soluciona los problemas del sistema.



(Vea: Qué viene para la reforma de la salud tras aprobación en primer debate).

Además, ayer se entregaron en el Congreso las cerca de 90.000 firmas que se recogieron en el ‘Pacto nacional por un mejor sistema de salud’, con lo que piden que el proyecto sea retirado.



Es especial, porque consideran que se está aprobando “en un acto de pupitrazo”.

Esto, porque gremios de aseguradoras y organizaciones de pacientes afirman que esa apuesta del Gobierno, que ya pasó su primer debate en la Cámara de Representantes, “profundiza las inequidades, afectando la integralidad de la gestión en salud y la protección de los recursos del sistema”.



(Vea: Casi 90.000 ciudadanos firmaron pacto para retirar reforma de salud).



A lo que suman que “la continuidad de la atención a los pacientes no está garantizada en el modelo aprobado, toda vez que fragmenta los niveles de atención y no contempla la gestión integral de la salud en cabeza de un agente responsable por los usuarios”.



Además, gremios como: Acemi, Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la Andi, donde se agrupan aseguradoras del régimen contributivo y subsidiado, afirman que el modelo de atención que se propone es “ambiguo” y puede llevar a que “se empeoren las condiciones de salud de la población”.



(Vea: Puntos cruciales de la reforma a la salud aprobada en primer debate).



Por otra parte, explican que no hay claridad frente a las funciones que tendrán las gestoras, la Adres y los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).



También aseguran que “no es posible resolver los problemas estructurales de la ponencia, ni sus múltiples vicios de trámite, incluida su probable inconstitucionalidad, mediante proposiciones”, que es como el Gobierno está aceptando algunos cambios.

De hecho, los gremios creen que “la reforma debe cambiar de manera integral” y no como se está haciendo.



La iniciativa espera su segundo debate en la plenaria de la Cámara, que debe darse esta semana.



(Vea: Reforma de la salud aún no da claridad financiera para las EPS).



PORTAFOLIO