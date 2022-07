'El país está en una hoja de ruta exitosa': ministro de Hacienda

En el marco del evento realizado por el diario Portafolio, 'Los líderes miran hacia el futuro', el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó cómo a pesar de las adversidades que se han dado en los últimos años- como la pandemia, el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés y Providencia, los bloqueos del 2021 y el aumento de la migración venezolana- la economía colombiana ha logrado sortear esos retos y cierra la actual administración con perspectivas positivas.



(Lea: ‘El que venda a Venezuela, que le paguen adelantado’: Iván Duque).

“El país está en una hoja de ruta exitosa, que nos lleva a pavimentar un camino, que seguramente dará resultados en el mediano plazo. El desafío hacia adelante es seguir creciendo, seguir en el ajuste de las finanzas públicas, siendo muy consciente de la generación de ingresos, y continuar en el ajuste de la balanza de cuenta corriente”, aseguró Restrepo.



El jefe de la cartera de Hacienda mencionó que si se hace un balance de este gobierno es preciso verlo en tres momentos. En primer lugar, previo a la pandemia, donde la economía se venía desempeñando favorablemente, “entregamos la ley de crecimiento económico, logramos bajar la tasa efectiva de tributación y descontar el IVA en bienes de capital”, dijo el ministro, y destacó cómo en diciembre de 2019 Colombia mostró una aceleración en un contexto de menor crecimiento global, de la mano con cifras récord en varios temas.



En un segundo momento, la economía se ubicó en medio de las presiones producto de la pandemia. “El choque del covid-19 fue algo que nadie tenía en mente, donde tuvimos que tomar decisiones dolorosas, como el cierre de la actividad productiva”, puntualizó el ministro. Entre los elementos que destacó está que las medidas implementadas para mitigar el contagio del virus Covid-19 llevaron a un cierre de la economía colombiana en abril de 2020, lo que incidió en los resultados de la actividad productiva.



“La pandemia ajustó nuestras prioridades para atender a los más afectados”, dijo también Restrepo, y reconoció la magnitud del estímulo fiscal implementado para atender las necesidades de la población, sumado a medidas como la Ley de Inversión Social, la reforma tributaria aprobada el año pasado con el fin de lograr recursos adicionales para programas como el PAEF, ingreso solidario, matrícula cero, entre otros. “Las ayudas permitieron mitigar parte de esa pérdida social que se generó en ese primer momento”, concluyó Restrepo.



(Además: Ordenada y gradual, así será la ruta de la transición energética).



El ministro destacó también las presiones fiscales que significó este mayor gasto sobre las finanzas públicas, en la medida en que se generó el déficit fiscal se multiplicó por tres y la deuda pública creció en 15 puntos porcentuales (pps).



Allí llega el tercer escenario, donde el Ministro asegura que esos esfuerzos ya reflejan resultados positivos en materia de reactivación. “En el año 2021 vimos un crecimiento de 10,7%, el cuarto país de la Ocde con ese resultado, pero implicó una recuperación más rápida de lo que había tenido Colombia en comparación con otras crisis”, destacó, y mencionó también que las previsiones de los organismos internacionales ubican a Colombia como la nación a la que más aumentan las previsiones de crecimiento en el mundo.



“Colombia tendrá la tasa de crecimiento más alta de los países de la Ocde, con 6,5%”, proyectó el jefe de la cartera de Hacienda, pero recalcó que no es suficiente generar crecimiento, sino que también es indispensable generar una mejor dinámica social.



“La reactivación no es solo fruto del gobierno nacional, también de gobiernos locales, del sector empresarial y de los ciudadanos”, concluyó el ministro.



(Siga leyendo: ‘Lo importante es ser sostenibles y rentables’: líder de LaHaus).



Así, destacó como algunos de los retos que vienen a futuro, para el nuevo gobierno, tienen que ver con que, pese al ajuste gradual del déficit de cuenta corriente, no se puede desconocer que este es un riesgo que debe seguirse gestionando; así mismo, la importancia de seguir fomentando la inversión y con la inflación, para lo cual se deberá seguir trabajando en diferentes frentes.



PORTAFOLIO