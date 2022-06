El país estaría en el inicio de un quinto pico del covid-19

La expectativa del comportamiento del coronavirus en medio de la pandemia y el aumento acelerado de casos en el último mes, ponen en evidencia las medidas y controles que se deben tomar respecto al cuidado y prevención del virus en el país.

Portafolio, para mediados del mes de mayo, realizó un informe sobre el avance del coronavirus, que en su momento se registraban en 4.480 luego de levantar la restricción del uso del tapabocas tanto en espacios al aire libre como cerrados, el pasado 1 de mayo. Sin embargo hoy la situación es diferente.



Con datos del Ministerio de Salud y Protección Social , con recorte de fecha del 10 al 16 de junio, en Colombia se han reportado 13.810 casos nuevos, 9.330 más que el mes anterior. En medio del aumento de casos, se han procesado 128.803 pruebas, de las cuales 79.736 corresponden a antígenos y 49.067 a PCR.



Respecto al número de fallecidos en el mes, el Ministerio reporta 24 personas, de las cuales 21 se ubican en la tercera edad, 2 entre los 40 y 44 años y una tenía 16 años. Las comorbilidades que predominaron fueron la enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad renal y diabetes.



Actualmente, el país cuenta con un acumulado de 139.918 fallecidos en el curso de la pandemia que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), el 39,2% de los fallecidos hacen parte del sexo femenino y el 60,77% del sexo masculino.



Colombia actualmente cuenta con 11.508 casos activos, de los cuales 7.863 se identificaron como casos sintomáticos y 6.727 asintomáticos. Además el 97,2% de estos se encuentra en estado leve, el 2,5% en estado moderado y 0,2% en estado grave, según el INS.



En el marco del Puesto de Mando Unificado #135 el director de Promoción y Prevención, Gerson Bermont, afirmó que “de acuerdo con la vigilancia epidemiológica, estaríamos en el inicio de un quinto pico del covid-19, que se podría consolidar en las próximas semanas”. Asimismo, el director indicó que las personas que están ingresando a los servicios UCI actualmente, son las que no han recibido dosis de vacuna, no han completado los esquemas o no han acudido por las dosis de refuerzo.



Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, afirmó que la pandemia no ha terminado por lo tanto “no podemos bajar la guardia ni pensar que el covid-19 ya pasó, hay negación sobre el virus y la enfermedad se mantiene. En las últimas semanas hemos visto incremento en la positividad que también es preocupante y nos podría llevar a situaciones de crecimiento que se pueden evidenciar en hospitalización y muertes”, aseguró.



Asimismo, el Grupo de expertos y el Comité de Vacunas del Ministerio, recomendó la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19, para la población de 12 a 49 años , pero con recomendación médica. De igual manera sugirió continuar con la aplicación de la tercera dosis a nivel nacional, para evitar la gravedad en los contagios. De acuerdo con el Ministerio, los departamentos y distritos que mayor presentan números de contagios son: Bogotá con 6.072 casos, seguido de Antioquia que presenta 2.278, en tercer lugar se posiciona Barranquilla con 1.505 contagios, Valle presenta 1.068 casos y Santander está en quinto lugar con 628.



Asimismo, Cundinamarca (350), Córdoba (259), Cartagena (223), Cesar (207) y Atlántico (151).Entre los menos afectados se encuentran Vichada con 1 caso, al igual que Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas, presentan cada uno de a 2 casos. Por su parte Chocó reportó 3 casos, Putumayo 4 y San Andres 5.



UCI pediátrica



Colombia, actualmente está atravesando un fuerte pico respiratorio que ha aumentado la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica.Por su parte John Delgado, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria, explicó el panorama de la disponibilidad de camas de Unidad de Cuidados Intensivos, tanto de adultos como pediátrica, afirmando que actualmente hay 10.557 camas UCI habilitadas en el país, de las cuales el 47% está disponible.



Además, señaló que "la disponibilidad de UCI pediátrica es del 27 % a nivel nacional, por casos no covid. Casanare, Quindío, Sucre y Boyacá son los departamentos que llegaron al tope de la ocupación de UCI pediátrica y tienen nulidad de disponibilidad", para inicios del mes de junio.



DIANA K. RODRÍGUEZ TRIANA