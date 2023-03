Bancada conservadora en Senado y Cámara no apoyará reforma a la salud

El partido Conservador anunció que no apoyará el texto de reforma a la salud.

El partido Conservador, en cabeza de Efraín Cepeda, anunció que sus bancadas en Cámara y Senado no apoyarán el texto de reforma a la salud que presentó el Gobierno.



"La Bancada de Senado y Cámara junto al Directorio Nacional Conservador, reafirman su posición de no acompañar el trámite del proyecto de la reforma a la salud radicado por el Gobierno nacional", escribieron en su cuenta de Twitter.



La Bancada de Senado y Cámara junto al Directorio Nacional Conservador, reafirman su posición de no acompañar el trámite del proyecto de la reforma a la salud radicado por el Gobierno nacional. pic.twitter.com/qg2za0FOQp — Partido Conservador (@soyconservador) February 28, 2023

Admiten que son conscientes de la importancia de hacer una reforma a la salud, pero piden que sea "fundamentada en la protección y defensa del usuario".



Adicionalmente, agregan otras líneas, que califican de "azules" por el color de la colectividad, pero que hacen referencia a los peligros que ven en este proyecto.



Consideran que no se debe permitir la "estatización y burocratización del sistema de salud", por lo que pretenden "impulsar el fortalecimiento del sistema de aseguramiento mixto", pero poniendo como prioridad el impacto fiscal de la reforma en el sistema de salud.



Se espera que, entre el viernes y el lunes, los partidos Conservador, de la 'U' y el Liberal presenten un nuevo articulado construido con el apoyo de expertos y operarios del sistema de salud.



