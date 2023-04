¿Se está cumpliendo?: el pronóstico de Gaviria sobre el gobierno Petro

En su época como candidato presidencial, en medio de una entrevista con el humorista Alejandro Riaño, el exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria, lanzó un pronóstico sobre lo que sería el Gobierno de Gustavo Petro si llegara a la presidencia, el cual se estaría cumpliendo.

A través de redes sociales, miles de usuarios han compartido apartes de la entrevista, en la que Gaviria manifiesta que en su primer año, Petro conformaría un buen gabinete ministerial, el cual no lograría cohesionar y se caería en los primero 6 u 8 meses.

“Yo le puedo describir cómo va ser el Gobierno de Petro. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el Gobierno y Petro empieza a twittear como loco y básicamente ese es el conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando en torno al Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo Gaviria en la entrevista.

En febrero, el exministro de Educación de Petro salió de su cargo ante las diferencias sobre la reforma a la salud.

De hecho, este martes 25 de abril, Gaviria volvió a criticar la iniciativa al asegurar que “la reforma de la salud es cada vez más ilegítima”.

"Sin legitimidad (aun si se aprobara), la implementación será muy difícil y los desafíos jurídicos, inmensos. Este proceso no va a salir bien en ningún escenario", escribió Gaviria en su cuenta de Twitter, antes de la crisis ministerial.



