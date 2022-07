‘El que venda a Venezuela, que le paguen adelantado’: Iván Duque

El presidente Iván Duque hace balance de sus cuatro años de gestión, habla sobre las que desde su punto de vista son las claves en las que se debe trabajar hacia delante y da su visión para el futuro de Colombia, el cual “será promisorio” aunque el panorama a nivel mundial no sea el más óptimo.



¿Cuál es su balance económico?



Cualquier balance que vayamos a hacer de nuestra economía siempre tiene que tener en cuenta un elemento, y es que pasamos por la peor crisis que ha vivido la humanidad en casi 100 años, con una pandemia y sus efectos devastadores.



Teniendo en cuenta esta situación, podemos decir que Colombia mostró fortaleza y resiliencia económica, y la mostró porque logramos el mayor crecimiento en nuestra historia el año pasado, después de salir del golpe del año 2020, donde fuimos una de las economías que menos decreció. Además, empezamos el año 2022 con el mejor primer trimestre en términos de crecimiento en lo que va corrido de este siglo.



Hemos logrado la menor tasa de informalidad laboral que registra Colombia y recuperamos el 100% de los empleos que se perdieron durante la pandemia. También, logramos las exportaciones agrícolas más altas que ha registrado Colombia y sumado a eso registramos la IED más alta desde el año 2005. Estas cifras históricas demuestran por qué la economía colombiana ha sido tan fuerte.



¿Qué le dice a quienes hablan de ‘nubarrones’ para el segundo trimestre?



Antes de hablar de los nubarrones, hablemos de un antes y un después. Las políticas que implementamos en el 2018 fueron las que nos llevaron a cerrar el año 2019 con un crecimiento de la economía superior al 3,4%; obviamente llegó el año 2020 con la pandemia y nos golpeó de gran manera.



Pero fuera de eso pusimos en marcha nuestro plan de reactivación combinando fuentes públicas y privadas, y eso nos permitió que para 2021 tuviéramos el mejor año de crecimiento económico de nuestra historia, 10,6%, y con una sostenibilidad en ese repunte que se ve reflejado este año, cuando logramos en el primer trimestre un alza del 8,5%.



Eso muestra que la inversión, los sectores por los que hemos hecho la apuesta, la aceleración de la inversión, todo sumado a los mecanismos para mantener la demanda agregada nacional han dado extraordinarios resultados.



La economía de los hogares no se ha recuperado al mismo ritmo...



Empecemos por las cosas más elementales. Colombia registra el año 2021 con todos los programas que pusimos en marcha, la menor pobreza multidimensional desde que usa el indicador, 16%. Y se recuperaron el 100% de los empleos perdidos durante la pandemia.



La tasa de informalidad laboral, es la más baja en la medición trimestral que ha alcanzado Colombia. Y fuera de eso, agreguemos otro elemento y es que hoy tenemos el mayor número de personas contribuyendo a la seguridad social, al sistema pensional, cerca de 10,6 millones de personas.



Todo esto muestra que el crecimiento ha sido con equidad. Logramos un mejor coeficiente de lo que muestra que las políticas de crecimiento no solamente se han traducido en mejorar las condiciones sociales, sino también se han traducido en mejorar los ingresos para los trabajadores.



También aumentó la inflación y se acerca a los dos dígitos, ¿cuál es su balance y qué espera?



La inflación es un fenómeno mundial. Se debe, por un lado, a los choques en las cadenas de suministro que se generaron durante el 2020, en lo que tiene que ver con la disponibilidad de contenedores, los costos de fletes, y por otro lado, con esta estúpida, infame y genocida guerra de Rusia contra Ucrania que ha afectado los suministros de alimentos en el mundo.



Una de las cosas que nosotros hemos hecho es actuar con anticipación y con inteligencia, entre ellas, subsidiando también el costo de los combustibles durante una muy buena parte de ese proceso de reactivación.



También se ha ido aumentando las tasas de interés y, obviamente, yo creo que en lo que vendrá el año seguramente el Banco de la República seguirá ajustando sus tasas.



Duque y Petro, en su primer encuentro. Archivo particular

El dólar viene preocupando a los colombianos, ¿qué decir al respecto?



Yo creo que en estos temas cambiarios hay que tomarlos con precaución, pero también hay que tomarlo sin pánico. Estamos viendo que hay un riesgo grande que Estados Unidos entre en recesión y, por lo tanto, muchos de los inversionistas de muchos países están moviendo sus portafolios.



Lo otro es que en los países de América Latina, los mercados no son tontos y el mercado tiene mucha memoria. Cuando los mercados recuerdan lo que pasó en los 80, como la recesión en Estados Unidos y el aumento de su tasa de interés, así como en la región, donde los gobiernos comenzaron a perseguir al sector privado y generaron salidas masivas de inversión.



Hoy vemos en muchos países a gobiernos que pueden llegar a cometer las mismas estupideces de los años 80. Los países que tienen mayor estabilidad macroeconómica con la inversión y garanticen las reglas de juego en el corto, mediano y largo plazo, son los que van a mantener la mayor estabilidad monetaria en América Latina. Eso está inventado y eso es así.



Es decir, presidente, que usted sí ve efectos locales en el dólar…



Hay incertidumbre producto de las transiciones políticas, hay que reconocerlo, porque esa incertidumbre solamente se disipa cuando los gobiernos que han sido elegidos asumen el poder y dan señales concretas y específicas a los mercados, pero desde antes los mercados también empiezan a tomar medidas preventivas o de precaución.



En la medida de qué hay señales de incertidumbre, el tipo de cambio seguirá afectándose y habrá más demanda por dólares y ante más certidumbre esto se tendrá a revaluar.



La pandemia marcó su administración, ¿cuáles aspectos puede destacar?



El índice de Bloomberg de resiliencia frente a la pandemia muchas veces fue utilizado para golpearnos. Hoy Colombia es el primer país de América Latina en ese índice. Logramos la duplicación de las UCIs, la mejor distribución de los ventiladores y la puesta en marcha del plan de vacunación, que también ha permitido una reactivación rápida. Puede que hayamos gastado menos que otros, pero gastamos de manera más inteligente con una focalización donde realmente producimos un efecto en el PIB.



Si bien se ha corregido, antes de 2020 el desempleo ya tenía doble dígito, ¿qué decir de ello?



Recibimos una tasa de desempleo que venía al alza, es que la tasa de desempleo comenzó a deteriorarse desde el 2015, no es de ahora. Nosotros tomamos una serie de decisiones y muchas de esas decisiones toman tiempo en verse reflejadas en el mercado laboral, pero en el 2019 empezamos a ver unas tendencias a favor de la formalización y una de las medidas que tomamos en medio de la pandemia para que fuera permanente fue el incentivo de pagar el 25% por cada trabajador nuevo entre 18 y 28 años, el equivalente al pago de la Seguridad Social, ya son más de 500.000 jóvenes que han entrado por ese mecanismo.



También algo que ayudó fue el Paef, con el subsidio del 40%-50% del salario mínimo. Si se mantienen las medidas, el desempleo muy posiblemente llegue a un dígito antes de terminar el año.



¿Les ve futuro a las medidas?



Dejar morir el Ingreso Solidario sería una tontería. El Ingreso Solidario ya le pertenece a la gente. Llegó a cuatro millones de hogares en minutos, por decirlo de manera alegórica, frente a los 20 años en superar los 3 millones con Familias en Acción. Hicimos medidas sociales pero que también le han dado recursos al país para mantener su demanda agregada. Creo que esos programas deberían continua. Con el monto actual, el programa cuesta $10 billones al año. Si se quiere llevar a $500.000, hagan el cálculo. Creo que hay que ser razonables.



¿Qué opina del giro con Venezuela?



El lenguaje es muy importante, porque nosotros no hemos roto una relación con Venezuela, es más, hemos tenido una relación más fraterna posible con su pueblo, hasta el punto que hemos acogido a 1,8 millones de migrantes.



Y puede ser que mañana se restablezcan las relaciones con la dictadura y vengan con sus cantos de sirena, pero yo pregunto, ¿cuántos colombianos están dispuestos a venderle a Venezuela a fiado? ¿Cuántos están dispuestos a exportar con una cuenta a cobro por 30 o 60 días? Hay que aprender del pasado para que no vuelva a ocurrir. El que quiera vender a Venezuela, que venda, pero que le paguen antes.



Ecopetrol ha sido protagonista en el empalme, ¿cuál es el futuro del petróleo en Colombia?



Creer que el petróleo se va acabar en dos o tres años es ridículo, es torpe, eso no va a pasar. Noquemamos hidrocarburos para generar electricidad, más del 75% de nuestra matriz es hidroeléctrica y cada vez ganan más espacios las no convencionales. Eso es algo que tenemos que aceptar. Otra cosa que hay que aceptar es que debemos de salir a aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Por eso este sector representa más del 40% de la inversión y el 30% de la IED.



¿Qué viene para usted?



Voy a estar muy ligado con mi familia, con mis hijos. Estoy trabajando en un proyecto académico y estaré con el firme propósito de crear una fundación que forme a líderes.



¿Cómo mira el futuro de Colombia?



Si Colombia mantiene la certidumbre, las reglas de juego, la motivación de la inversión, una tributación favorable al desarrollo empresarial y fuera de eso seguimos recuperando en la dinámica, como lo estamos haciendo con los empleos y, en seguir apostándole a los sectores que ayudan a la transición energética, pero preservando los sectores tradicionales de nuestra economía, pues el futuro será promisorio.



