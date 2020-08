El segundo tiempo de Duque sería más duro que el primero

De las 5.170 palabras que el presidente Iván Duque leyó en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2018, alrededor del 25% se refirieron a los problemas económicos y sociales del país, y a prometer soluciones.



Habló de reformas estructurales en materia tributaria, pensional, de salud, educación, ciencia, tecnología, contratación (pliegos tipo), reducción de trámites ante el Estado, crecimiento económico potencial del 4% anual y empleo formal, propuso el Pacto por el Emprendimiento, el desarrollo de la economía naranja, diversificar las exportaciones, impulsar la Colombia joven, fortalecer los programas sociales (Sisbén, Adulto Mayor, etc.) impulsar la vivienda y acelerar el desarrollo de energías renovables, entre muchos otros temas.



Al cumplirse la mitad de su periodo de gobierno, Portafolio inicia hoy una serie de informes y entrevistas sobre el balance de su gestión en el campo económico y social, y la de sus ministros. Así mismo, se plantearán los retos que traen la pandemia y la reactivación económica, y que serán prioridades para el segundo tiempo del Gobierno.



Este viernes, cuando se cumplan 730 días de los 1.460 de su gestión como Presidente de la República, el balance de Iván Duque Márquez permite ‘chulear’ varios de sus anuncios en el discurso de posesión y de las medidas adoptadas para enfrentar los imprevistos, entre ellos la actual crisis generada por la pandemia del coronavirus.



Sin embargo, a pesar del avance logrado en muchos temas, hay aspectos en los que las medidas y las soluciones han sido insuficientes o, en su defecto, siguen aplazadas o sin abordar.



Duque prometió hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. “Eso nos permitirá cumplir la meta que nos trazamos de aumentar el recaudo mientras bajamos impuestos a los que generan empleo y mejoramos los ingresos de los trabajadores”.



En efecto, cinco meses después de haber asumido el cargo, el país ya tenía aprobada una reforma tributaria, que aunque incluyó muchos de los artículos señalados en el borrador del proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como la reducción del impuesto de renta a los empresarios, no tuvo en cuenta la propuesta de ampliar la base para el cobro del IVA.



El mandatario también habló de reducir los trámites ante el Estado, y en especial para la creación de empresas y facilitar la inversión. Hoy está disponible la Ventanilla Única Empresarial, y la reglamentación del régimen simple que ya incluye casi 15.000 empresas, y el registro de empleados a salud y riesgos laborales a través de miseguridadsocial.gov.co.



En la lista de promesas cumplidas figuran la Ley de los Pliegos Tipo, que ya fue aprobada en el Congreso y aplica para la contratación de obras de infraestructura en todo el país. De la misma manera, el Gobierno puso en marcha el Pacto por el Emprendimiento, uno de sus programas bandera, junto con el de desarrollo de la Economía Naranja.



En más de una decena de documentos aprobados en el Consejo de Política Económica y Social (Conpes), está plasmada la puesta en marcha de temas como Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Modernización de la Dian, Tecnologías para aprender, Política de Formalización Empresarial, Política de Laboratorios, Lineamientos para la Contribución Nacional de Valorización, Política Nacional de Logística, Movilidad Urbana y Regional, Programa de cobertura condicionada para créditos de Vivienda de Segunda Generación, a través del Programa Cobertura a la Tasa de Interés y del Proyecto Subsidio Familiar de Vivienda Nacional, en Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios, economía circular, gestión en los servicios de agua potable y actualización del Sisbén III al Sisbén IV.



Además, los anuncios hechos por Duque en su posesión hacen parte de la columna vertebral de los 335 artículos del Plan de Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, cuyos pilares son Legalidad, Emprendimiento y Equidad.



LOS PENDIENTES



Duque dijo el día en que recibió el mandato: “Esta tarde lluviosa pero al mismo tiempo alegre, es la tarde que nos tiene que invitar a que implementemos todas las reformas estructurales necesarias para la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Vamos a garantizar que el crecimiento económico potencial supere el 4% del PIB. Hoy, la realidad es la siguiente: en 2018 la economía colombiana creció 1,7% y en 2019 llegó a 3,3%. El 2020 ha sido golpeado por la pandemia y se prevé una caída de al menos entre 5% y 8%. La meta para el 2021 es crecer 6%.



Otros anuncios hechos por el mandatario al iniciar su Gobierno siguen pendientes o no han logrado sus resultados. Por ejemplo, en materia de empleo, Duque dijo: “Vamos a darles a sectores productivos como el campo el impulso para llevar la inversión, y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de trabajos de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Sin embargo, el 2019 cerró con una tasa de desocupación de 10,5%, en tanto que a febrero de este año ya rondaba el 12%. En junio pasado, del desempleo nacional fue de 19,8%, debido a la crisis por la covid-19.



Duque tampoco ha podido emprender algunas de las reformas estructurales anunciadas. Una de ellas es la pensional: “Esa Colombia de equidad es la misma que reclama de nosotros una atención al adulto mayor, que pide una reforma pensional donde los subsidios dejen de estar concentrados únicamente en los que tienen mayor ingreso… Queremos una reforma pensional para los más pobres”. Tampoco ha avanzado su anunciada reforma a la salud. “Esa Colombia de equidad también es la Colombia de la reforma a la salud. Se van a acabar los abusos de las EPS”.



Está claro que ante la actual crisis, habrá que tramitar una nueva reforma tibutaria.



EL AÑO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS



En excepción del desempleo y las exportaciones, los indicadores de la economía vislumbraban un 2020 con mayor optimismo. Es más, en marzo pasado, la economía estaba creciendo a un ritmo cercano al 4%. Pero sucedió lo inesperado. La pandemia por el coronavirus obligó a decretar la cuarentena nacional y a frenar alrededor del 60% de la vida productiva del país.



De un solo golpe, la economía entró en recesión y el desempleo casi que se

duplicó al trepar al 20%. Además, las prioridades del Gobierno giraron hacia la atención no solo de los más vulnerables, sino de las empresas en general, duramente golpeadas por la parálisis. Aunque la emergencia de salud está en plena vigencia, el Gobierno decidió iniciar la reapertura de algunos sectores, y el pasado 20 de julio, el presidente Duque anunció un plan de reactivación económica que incluye inversión pública y privada por $100 billones y que busca generar un millón de empleos.



