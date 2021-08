Se vence plazo para que partidos digan que no harán consultas internas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que hasta este martes 31 de agosto los partidos, movimientos y organizaciones políticas de Colombia tendrán plazo de retractarse con respecto a posibles consultas internas para escoger candidatos.

La entidad aclaro que el aviso es los partidos que habían mostrado su intención de realizar la consulta y que ya no quieran.



(Vea: ¿Cuánto dinero costaría conservar la biodiversidad mundial?).



"Después de esta fecha la no participación en dicho proceso democrático le implicará asumir los gastos en los que haya incurrido la organización electoral", aclaró el CNE.



Hay que recordar que las consultas internas están programadas para el próximo 7 de noviembre del 2021.



Según el CNE, de los 17 partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, el Partido Liberal y el han sido los únicos que han hecho pública su intención de no participar en las consultas, "los 12 restantes no se pronunciaron al respecto".



Los precandidatos que vayan a participar de consultas internas podrán inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 2021.



(Vea: El país podrá bajar amortizaciones de 2022 tras recibir dinero del FMI).



"Asimismo, tendrán plazo hasta el 10 de septiembre de 2021 para adelantar los mecanismos internos estatutarios (encuestas, sondeos de opinión, convenciones, asambleas, entre otros), que permitan seleccionar los precandidatos que participarán en la consulta popular, interna o interpartidista", cerró la entidad.



(Vea: Las sanciones a empresas que no apliquen normas de seguridad y salud).



PORTAFOLIO