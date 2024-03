Colombia cuestionó bloqueo a candidatos opositores y Venezuela criticó esa posición

El canciller venezolano, Yván Gil, criticó, este martes 26 de marzo, que Colombia manifestará su "preocupación" por las "dificultades" enfrentadas por la mayor coalición opositora venezolana, que no pudo inscribir su candidatura a las presidenciales del 28 de julio, a consecuencia de los impedimentos impuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Según Gil, las declaraciones que el Gobierno colombiano emitió a través de un comunicado de la Cancillería se producen "por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de EE. UU.", con lo que -aseguró- "da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo les competen a los venezolanos".



Colombia expresó su preocupación "por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)".

Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia



Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

Bogotá, marzo 26 de 2024.

Al respecto, Gil manifestó que "Venezuela ha sido siempre respetuosa de los complejos procesos políticos en Colombia, incluso en momentos de violencia y grandes divisiones".



Agregó que "emitir juicios falsos, aún cuando el canciller Luis Gilberto Murillo contaba con información veraz de primera mano, no solo es un acto de mala fe, sino que busca minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, que ha sido promovido por nuestros presidentes".



Para el Gobierno de Colombia, uno de los principales aliados del presidente Nicolás Maduro en la región, estas decisiones pueden "afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio".



La PUD, la principal coalición opositora de Venezuela, denunció, el lunes 25 de marzo, que no pudo postular la candidatura de la historiadora Corina Yoris y rechazó que el CNE no explicara las razones.



"Nicolás Maduro no permitió la postulación de la candidatura unitaria. Nunca se nos permitió el acceso al sistema de postulaciones", señaló la PUD en un mensaje publicado en X.



En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano aseguró que tuvo "comunicaciones constantes" e hizo las gestiones necesarias "a través de canales diplomáticos formales e informales para llamar a las partes en Venezuela" a cumplir lo establecido en el Acuerdo de Barbados, por el que Estados Unidos levantó algunas de las sanciones impuestas a Caracas.



"Colombia reitera su respeto absoluto a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano (...) Al mismo tiempo, reitera la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo en Venezuela, donde se promueva la participación ciudadana a través del voto como mecanismo de expresión democrática", agregó la cancillería colombiana en su comunicado.



Nicolás Maduro. EFE

Igualmente, el Gobierno colombiano, al que diversos sectores estaban instando desde hace semanas a rechazar lo ocurrido en Venezuela, pidió garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual, pues eso constituye "un eje fundamental en el marco de la democracia".



Con su declaración, Colombia se une a las críticas emitidas en los últimos días al proceso electoral venezolano por parte de diversos países de la región, a los que se ha unido también Brasil, unos de los mayores aliados de Maduro.

EFE