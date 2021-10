Centro o centroizquierda ganarían la Presidencia de Colombia en 2022

El índice de desaprobación del presidente de Colombia, Iván Duque, por encima del 77 %, y las crisis sociales y económicas que enfrentan los colombianos en la pandemia allanarían el camino para que un candidato centrista o de centroizquierda gane las elecciones del próximo año, según Control Risks.



(Vea: Traslado exprés a Colpensiones: los pro y contra que ven los expertos).



"Es muy probable que el descontento social acumulado en los últimos años, agravado por la pandemia, la corrupción y las decisiones políticas de Duque, cambie el resultado de las elecciones", escribieron en un informe las analistas Silvana Amaya y Claudia Navas, de la consultora de riesgos Control Risks.

"Eso les daría a los partidos de centro izquierda y de izquierda la oportunidad de ganar el cargo presidencial durante el 2022”, añadieron.



(Vea: Prioridades que deben tener el próximo gobierno, según comerciantes).



Las primeras encuestas muestran al senador Gustavo Petro liderando antes de la votación de mayo de 2022, lo que indica la posibilidad que Colombia tendría un líder de izquierda por primera vez.



Petro ha propuesto una revisión del modelo económico de la Nación para reducir su dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón. Además, dijo que buscará distribuir una mayor parte de los ingresos corporativos a los trabajadores.



A pesar de la popularidad de Petro, es probable que un candidato de centro izquierda atraiga a millones de votantes de derecha, según Control Risks.



(Vea: Banrep elevó proyección de crecimiento a 8,6 % para el 2021).



Existe la probabilidad de que la derecha use la crisis en Venezuela como "una táctica de miedo contra las políticas de izquierda, una estrategia que históricamente ha moldeado los sentimientos políticos y la opinión de muchos votantes de derecha".



Hasta ahora, el ex alcalde de Medellin y gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, tiene la mejor oportunidad de ganar una consulta interna entre los candidatos de centro, centro izquierda e izquierda, señaló el informe.



(Vea: Armas traumáticas: el 'juguete' que se compra fácil en Colombia).



En caso de que Fajardo no logre postularse, el economista Alejandro Gaviria podría ganar la candidatura, escribieron.



Desde 2018, aproximadamente 4 millones de ciudadanos jóvenes han adquirido el derecho al voto, que es "un número importante de nuevos votantes" que probablemente se inclinarán por la izquierda o la centroizquierda, escribieron.



(Vea: La defensa del Minhacienda a artículo de la Ley de Garantías en el PGN).



"Un líder de centroizquierda o de izquierda tendrá que trabajar con el sector privado independientemente de la retórica de confrontación adoptada en la campaña electoral", indicaron Amaya y Navas.



"Es muy poco probable que las empresas enfrenten desafíos de competitividad en el país, independientemente del resultado de las elecciones", finalizaron.



BLOOMBERG