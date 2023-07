Gustavo Bolivar se lanzaría a la Alcaldía de Bogotá

La coalición, en su mayoría de la izquierda colombiana, dio aval a Gustavo Bolivar para presentarse como candidato por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá.



(Vea: Es oficial: Federico Gutiérrez se lanzará para la alcaldía de Medellín).

Hasta el momento no se ha oficializado, pero fuentes LO confirmaron a el diario El Tiempo.



Bolivar habría renunciado el 31 de diciembre de 2022 al Senado. En su momento, aseguró que se apartaba del cargo por razones personales, sin embargo en declaraciones recientes ha manifestado su intención de participar en la contienda por la administración distrital.



El pasado 17 de junio Bolivar sostuvo una reunión con el presidente Petro, allí, se supone, habrían abordado estas aspiraciones.



(Vea: Los bares celebran más límites a ley seca en elecciones).



En una entrevista con Yamid Amat el exsenador argumentó: "Una candidatura mía se vuelve una especie de referendo para el presidente Petro. Con la fuerzadel Pacto Histórico en Bogotá, no dudamos que podríamos pasar a segunda vuelta, pero ahí se complican las alianzas".



En esta misma oportunidad concluyo: "No quiero que mi candidatura se convierta en un referendo aprobatorio o desaprobatorio de Gustavo Petro, para no someterlo a un desgaste y tampoco a mi. Pero si vemos que hay buenas posibilidades , nos metemos a la lucha".



(Vea: Ley seca en el país: cambios que tendría tras 'ok' al código electoral).



PORTAFOLIO