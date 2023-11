¿Impactarán las elecciones regionales en las reformas del Gobierno?

Muchas de las reformas propuestas se han estancado y la expectativa de los partidos pro Gobierno era obtener buenos resultados en las elecciones regionales.



Sin embargo, los resultados no favorecieron estos intereses, el Pacto Histórico se vio golpeado con la decisión de los colombianos.



Al respecto hay opiniones encontradas, por un lado, algunos consideran que esto fue una especie de 'plebiscito'; mientras que otros no creen que los resultados cuestionen las reformas que se adelantan en el Congreso y no ven que puedan afectarse estos trámites.



De hecho, este primero de noviembre se reanudó la discusión sobre la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara y ya se aprobó el 49 % de la iniciativa.



Por su parte, el presidente Gustavo Petro considera que no hay derrota, por ello hay premura para adelantar lo que resta de este proyecto de salud.



Y... ¿Qué pasa en el Congreso? Pues bien, hasta el momento se han dado diversas lecturas, por un lado, hay quienes consideran que deberían moderarse las propuestas de las reformas luego del 'llamado de los colombianos en las urnas', mientras que otros señalan que lo que vendrá en los próximos meses es una insistencia para garantizar que estas iniciativas se cierren de una vez por todas.



Al respecto, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, aseguró: “Conociendo la dinámica del Congreso, no creo que vaya a haber grandes sorpresas, el Gobierno tiene los votos, pero sí reconocen los resultados de las urnas, varios parlamentarios elevarán su voz y dirán que esa expresión en las urnas debe obligar a moderar las reformas porque la ciudadanía eligió en la mayoría de los casos a candidatos muy moderados de centro o a candidatos de derecha tradicional”.



Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, comentó que: “El Gobierno va a utilizar el presupuesto de la Nación para tratar de comprar conciencias en el Congreso y es ahí donde la ciudadanía tiene que seguir exigiéndole a los congresistas que actúen de manera correcta. Los congresistas tienen que saber que si actúan en contra de los intereses de la ciudadanía, se las van a cobrar en sus elecciones de marzo del 2026”.



Juan Pablo Rueda

Desde la academia, el analista Yann Basset, docente de la universidad del Rosario, explica que no hay una relación tan directa entre las regionales y las reformas. “No hubo un castigo en las urnas a los partidos que apoyan al gobierno del presidente Petro. A los partidos Liberal y ‘la U’ les fue divinamente en estas elecciones”, dice Baseet.



Otro que se manifestó al respecto, fue el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, quien no ve que esto se traduzca en avances, al contrario, no ve un panorama tranquilo para los próximos meses.



“A diferencia de muchos analistas que dicen que después de elecciones esto se calma, yo no veo eso por ningún lado. En febrero está reventada otra vez la confrontación y con una particularidad y es que con estos resultados la campaña del 2026 se va a anticipar”, dice el congresista.



Por último, el representante del Pacto Histórico, David Racero, aseveró que esperan que “avance la discusión, así como desde el semestre pasado, cuando hubo un reajuste de la coalición de gobierno y nos quedamos con los congresistas que en verdad consideran que hay una necesidad en aspectos estructurales del país”.



