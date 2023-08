Así se vivió el primer debate entre candidatos a la Alcaldía de Bogotá

En el marco de la presentación del más reciente informe del programa Bogotá Cómo Vamos, este jueves 03 de agosto se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la alcaldía mayor.



La discusión giró en torno a los temas que inciden en la calidad de vida de los capitalinos, incluyendo seguridad, movilidad y educación.



Aquí le contamos cómo se desarrolló el encuentro y cuáles son las posiciones de los candidatos frente algunos puntos clave.



Rodrigo Lara



Con relación al panorama de la seguridad en Bogotá, el candidato independiente cuestionó que al día de hoy la ciudad cuente con menos policías en comparación con la que se contaba en 2016 y descartó la propuesta de crear una policía local, puesto que eso requeriría de una modificación constitucional.



El excongresista propone aplicar la ley 2000 de 2019 que él impulsó y que busca liberar los entornos escolares y los parques de la criminalidad para de esta manera recuperar el espacio público.

Rodrigo Lara EL TIEMPO

En temas de movilidad, Lara calificó de “esperpento urbanístico” el proyecto del Corredor Verde y aseguró que de ganar “haré todo lo posible para tumbar el contrato si eso queda adjudicado”.



Además, señaló que continuará con la iniciativa del metro como está contratado y no traerá más buses de TransMilenio a la capital.



Gustavo Bolívar



Con relación a la seguridad, el candidato señaló que se trata de un tema que va de la mano con la educación. En ese sentido, propone para 2038 lograr la primera generación de bachilleres totalmente bilingües y con una carrera técnica, pues, según él, “un joven que hable dos idiomas y tenga una profesión no sale a matar”.



En lo que se refiere a la iniciativa que se vienen trabajando desde el Distrito para construir una policía local, Bolívar también rechaza la propuesta al considerar que esta institución “debe tener el monopolio desde lo nacional”.



Pasando a la movilidad, se refirió al tema del metro y señaló que buscará mejorar los trazados de la primera línea.



En cuanto al TransMilenio indicó que no se desarrollarán más troncales y le dijo no a la construcción del corredor verde.



"No se hará ni un centímetro más de buses, salvo los contratos que ya están andando", destacó.

Gustavo Bolívar El Tiempo

Juan Daniel Oviedo

El exdirector del Dane indicó que su administración las obras del Metro de Bogotá continuarán su curso tal y como están, ya que “nunca antes hubo una primera línea de metro que fuera factible financieramente”.



A lo anterior agregó que no se construirán más tramos de TransMilenio.



Con respecto al corredor verde, el candidato señaló que "nosotros no estamos de acuerdo con la suspensión de la movilidad vehicular en el sentido norte del sur entre la 92 y la 34, sin embargo, hemos insistido que como solución masiva de movilidad un corredor de la séptima es indispensable para Bogotá, por consiguiente, si ese proceso se cierra nosotros ya no tendríamos una competencia".



Por el lado de la seguridad, Oviedo le apuesta a la “reconciliación” como forma de recuperar la autoridad de la Policía y en educación, señaló que se implementará tecnología en las aulas de clase.



Juan Daniel Oviedo RODRIGO SEPÚLVEDA. EL TIEMPO

Carlos Fernando Galán

Empezando por el tema de la movilidad, Galán apoya el corredor verde, pero con ajustes.



“Todos los alcaldes han llegado a hacer estudios, evalúan las alternativas y hacen una propuesta y luego llega el otro alcalde y vuelve a comenzar de cero para terminar construyendo algo similar a lo que frenó inicialmente”, destacó con referencia a este proyecto.



Para él, Bogotá debe trabajar en temas de infraestructura e indicó que si esta propuesta se adapta podría servir como una solución para darle transporte público a miles de personas que hoy están excluidas del sistema.



De igual forma, indicó que su administración continuará con la iniciativa del metro y que se trabajará en mejorar TransMilenio.



En los que se refiere a la educación, el candidato resaltó que el sistema educativo debe estar preparado para afrontar la salud mental y ser un modelo que permita al niño ser feliz y prepararse.



Carlos Fernando Galán Archivo particular

Diego Molano

Los tres puntos clave de sus propuestas son: no al corredor verde en la Carrera Séptima; sí al Regiotram del Norte; no a la policía local y sí a un aumento de pie de fuerza para instalar CAI en las estaciones y portales de TransMilenio.



En materia educativa, señaló que buscará lograr la cobertura de educación de la primera infancia para que pase del 70 % al 100 %. Además, trabajará en aumentar la jornada escolar para que sea completa y en establecer la Universidad Metropolitana Digital.



Diego Molano Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Jorge Luis Vargas

Al igual que gran parte de sus contendientes, Vargas se opone al desarrollo del corredor verde por la Séptima. Incluso invitó a los demás candidatos a que se le solicite a la actual alcaldesa, Claudia López, que se frene la licitación.



“La implementación simultánea de ambas obras de infraestructuras (incluyendo la del Metro) podría sobrecargar y colapsar significativamente las vías y rutas principales de este sector, dificultando la movilidad y generando mayor caos en la cotidianidad”, indicó.



Pasando al tema de la seguridad, el General señaló que la clave es aumentar el pie de fuerza, así como tener entornos escolares seguros y tecnología en las estaciones de TransMilenio.



En temas de educación, aseguró que es importante ampliar la jornada escolar e insertar programas en ciencia, tecnología y matemáticas.



Jorge Luis Vargas Sergio Ángel

Jorge Enrique Robledo



En materia de movilidad, el candidato le dice no a la construcción de más troncales de TransMilenio y sí a continuar las obras del Metro con el contrato que ya está vigente.



Para el caso del corredor verde, Robledo se une a sus contrapartes y rechaza la propuesta, destacando como uno de los problemas principales que la infraestructura y las condiciones del tramo no son las adecuadas para la inclusión del sistema.



Además, pidió que se frene la licitación porque “la información técnica está incompleta”.



En lo que se refiere a seguridad, dice que es necesario aumentar el número de policías y sumar el uso de capacidades tecnológicas. De igual forma, también rechaza el proyecto de crear una policía local.

Jorge Enrique Robledo. Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO