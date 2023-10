Conflicto entre Petro y presidente del CNE por los hechos de Cesar

Este sábado una turba terminó en violencia en el municipio de Gamarra, departamento de Cesar porque el Consejo Nacional Electoral (CNE), inhabilitó a un candidato de este municipio para participar en las elecciones del 29 de octubre.



Según se supo en un video, el grupo de ciudadanos llegó a la sede de la Registraduría, donde se encontraba el personal de la entidad.



Minutos después, varias personas rompieron vidrios de las instalaciones y un hombre, que aún no ha sido identificado por las autoridades, lanza aparentemente gasolina. Segundos después se produce un incendio que consume el lugar.



Estos hechos dejaron cuatro personas heridas y se confirmó que la funcionaria Duperly Arevalo Carrascal perdió la vida.



Como respuesta a este evento violento el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X: “Con todo el respeto que me merece el Consejo Nacional Electoral, no se puede inhabilitar candidatos la víspera de las elecciones. Eso es disparar la violencia e incendiar el país. Ya hay una persona muerta en Gamarra, Cesar",



Este trino fue el inicio de una discusión con el actual presidente del CNE, Alfonso Campo, quien respondió también desde su cuenta: “Sabe bien usted señor presidente que las actuaciones y decisiones del CNE se toman bajo lo ordenado por la Constitución y la ley, en sus tiempos y con estricto respeto al debido proceso. El país necesita resolver en paz. Jamás violencia”.



Luego, Petro publicó: “La sociedad colombiana tiene la experiencia histórica de la pasión que desatan las elecciones y la política en las fechas de las urnas y de la manera que se ha usado esas pasiones para desatar la violencia. Por eso se decretan las normas que se llaman de la "ley seca", por eso se prohíben manifestaciones una semana antes y otras medidas que buscan la tranquilidad y prudencia ciudadana".



Señor presidente importante que usted y el país conozcan la fecha en la que se decidió la revocatoria de esta candidatura en Gamarra , Cesar: 12 de octubre 2023 # resolución 13008.



Decisión que se dio a 16 días de estos hechos lamentables. Todo por la defensa de la democracia. https://t.co/fk17EpEQYE — ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ. (@AlfonsoCampoM) October 28, 2023

Y, el mandatario arremetió: "Hay tiempos prudenciales para tomar decisiones y cumplir con la ley y la constitución. No tomar esas decisiones en los tiempos prudentes y ĺlegar a inhabilitar candidatos en vísperas de una elección cuando está al máximo la tensión política en un municipio es agudizar estas pasiones y desencadenar la violencia”.



La respuesta no se hizo esperar, enseguida Campo aseveró: “Señor presidente importante que usted y el país conozcan la fecha en la que se decidió la revocatoria de esta candidatura en Gamarra, Cesar: 12 de octubre 2023 # Resolución 13008. Decisión que se dio a 16 días de estos hechos lamentables. Todo por la defensa de la democracia”.



Hasta el momento ni el CNE ni la Registraduría han manifestado posible suspensión de los comicios en esta región.



