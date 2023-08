Estos son los inhabilitados por la Procuraduría para las elecciones

La Procuraduría General de la Nación, luego de hacer recibido los nombres de los candidatos que aspiran a llegar a un cargo público en las elecciones territoriales de octubre, elaboró un listado oficial de aspirantes inhabilitados para los comicios.



Dicho documento, conocido por EL TIEMPO, contiene los nombres de un total de 676 candidatos de varios departamentos del país que, por algún tipo de sanción en su contra, no serían aptos para ser elegibles en octubre.



Uno de los nombres más llamativos en el documento es el de Oneida Pinto, quien fue gobernadora de La Guajira y que fue procesada por irregularidades. Pinto buscaba llegar nuevamente a la alcaldía de Albania, su pueblo natal.



Los procesos disciplinarios, fiscales y penales en su contra, incluso, llegaron al punto de costarle varios días de privación de la libertad.

Oneida Pinto Carlos Ortega / EL TIEMPO

Respecto al caso, la procuradora Margarita Cabello habló la semana pasada: "Ya la Registraduría nos mandó la información del nombre completo de todos los candidatos inscritos, y a nosotros nos corresponde revisar cuáles de ese 1,3 millones de candidatos se encuentran con inhabilidades. ¿Qué hicimos? Tomamos todos esos datos, los cruzamos y nos salieron 676 candidatos que tienen inscripciones o sanciones en nuestro listado de sancionados".



Dentro del filtro que aplicó el Ministerio Público también se encuentran inhabilitados tres candidatos a la gobernación de los departamentos de Vaupés, Vichada y Chocó. Así mismo, lo están 560 candidatos a Concejo; 19 a asambleas; 14 a alcaldías y 80 a juntas administradoras locales (JAL).

Los inhabilitados en la carrera para la gobernación de los departamentos anteriormente nombrados son: Javier Miguel Vargas, quien aspira en Vaupés con el aval de Fuerza Ciudadana; Henry Silva Meche, quien busca ser gobernador del Vichada por el Partido Demócrata Colombiano; y Luis Emilio Romaña, avalado por Todos Somos Colombia para el Chocó.



El caso de Rodolfo Hernández

El listado de la Procuraduría no solo contiene nombres pesados que se encuentran inhabilitados, sino que, a la vez, no contiene otros que siguen aspirando a cargos de administración pública, pero que han sonado dentro de escándalos, como es el caso del exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández.



Rodolfo Hernández EL TIEMPO

El ingeniero y político santandereano, quien no está habilitado según el criterio de la procuradora Cabello, no fue incluido en la lista porque el tercer fallo disciplinario, cuya causal fue haber insultado a un veedor ciudadano, no le ha sido notificado al Ministerio Público, por lo que podría perder la habilitación cuando se haga el procedimiento.

Por partidos

Ya hablando de partidos y movimientos políticos, en el listado se puede ver la cantidad de candidatos inhabilitados de cada organización, siendo estas:



- Fuerza Ciudadana: 52

- Partido Conservador: 50

- Partido de la U: 33

- Cambio Radical: 32

- Alianza Verde: 26

- Dignidad y Compromiso: 26

- Nuevo Liberalismo: 23

- Partido Liberal: 15

- Pacto Histórico: 17

- Colombia Humana: 15

- Lara Bogotá: 6

- Salvación Nacional: 5

- Centro Democrático: 1.



