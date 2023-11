El jefe del ELN insiste en que no tienen intención de dejar las armas

El jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, insistió este lunes en que esa guerrilla no dejará las armas a pesar de que negocia un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano.



Así lo aseguró el jefe guerrillero en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en el que preguntó: "¿Acaso el Gobierno ya ha solucionado los problemas de Colombia y ha cambiado sus prácticas que originaron el conflicto armado?", para justificar su intención de no desarmarse.



"Por tanto, no puede pedírsele al ELN que desaparezca o se desarme si aún no existe ningún acuerdo sobre cambios del país, aún todo está por discutirse", agregó.



El Gobierno y el ELN comenzaron en noviembre del 2022 un diálogo de paz y el 3 de agosto último iniciaron un cese el fuego de 180 días, pero el éxito del proceso está en tela de juicio por la negativa de esa guerrilla a dejar de secuestrar, como le reclaman el Gobierno y la sociedad.



Esa controversia tomó fuerza luego de que el ELN admitiera el pasado 3 de noviembre que su Frente de Guerra Norte fue el que secuestró, el 28 de octubre en la localidad de Barrancas, en el departamento de La Guajira, al padre del futbolista Luis Díaz, a quien liberó 12 días después.



Ahogo económico

Alias Antonio García, quien no hace parte de la delegación del ELN en la mesa de diálogos, recordó en otro mensaje que "el cese el fuego aún es temporal y sólo sobre operaciones ofensivas, donde las Fuerzas Militares siguen con las manos libres haciendo coordinaciones con todo tipo de bandas paramilitares".



Igualmente, aseguró que el Estado financia a sus tropas con los impuestos "para continuar haciendo la guerra, mientras pretende imponernos a nosotros el ahogo económico", por lo cual insiste en los secuestros como fuente de financiación alegando que el ELN es una guerrilla "pobre".



"Todas las estructuras del ELN tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir finanzas, pues no nos financiamos con el narcotráfico, somos una organización pobre como la mayoría de los colombianos y no nos avergüenza", indicó.



Según el jefe guerrillero, "cumpliendo dicha orientación, los frentes de guerra han enviado varios comandos a realizar operaciones de finanzas", pese a lo cual negó que el Comando Central (Coce) supiera que entre los objetivos del Frente de Guerra Norte "estaba un familiar de Luis Díaz", lo que consideró "un error" y por eso ordenó su liberación".



El secuestro de los padres del futbolista del Liverpool y de la selección colombiana, Luis Manuel Díaz Jiménez y Cilenis Marulanda, quien fue dejada en libertad ese mismo día, causó conmoción nacional e internacional.



'Mane' Díaz fue dejado en libertad el pasado jueves 9 de noviembre, después de 12 días en cautiverio, y entregado a una comisión humanitaria de Naciones Unidas y la Iglesia católica.

EFE