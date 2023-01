Eln niega haber acordado un cese bilateral del fuego con el Gobierno

Para la víspera de fin de año el presidente Gustavo Petro anunció que se había llegado a un cese bilateral al fuego con cinco guerrillas en el país. Entre ellas se encontraba el Ejército de Liberación Nacional, Eln.



(Lea: El paso a paso del Gobierno para evaluar tregua con grupos armados).

No obstante, este martes 3 de enero la guerrilla desmintió haber llegado a un acuerdo de este tipo con el Gobierno. A través de un comunicado emitido por el Comando Central, aseguraron que: "La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia".

Junto a ello, aclararon que ellos solo cumplirán lo que se discuta y acuerde en la Mesa de Diálogo donde participan. Por esto, no aceptarán "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".



(Vea: Frontera Colombia - Venezuela: así fue la reapertura de Tienditas).



Asimismo, reiteraron los acuerdos a los que habían llegado con el Gobierno: "En el pasado ciclo de diálogos realizado en Venezuela que culminó el 12 de diciembre pasado sólo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la Mesa y se inició a realizar ajustes a la Agenda que fueron llevados a consultas, tanto al Presidente como al Comando Central".

Después, en el siguiente ciclo se habría pactado culminar el ajuste de la agenda. "Una vez concluyamos lo que está previsto estamos en disposición de discutir la propuesta de Cese el Fuego Bilateral, para examinar los términos que hagan posible un acuerdo. Entendemos el Decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo", finalizaron en el comunicado.



(Siga leyendo: Minsalud deja en 16,23 % la UPC promedio para 2023).



PORTAFOLIO