ELN se atribuye atentado a la Escuela General Santander

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitió el lunes su responsabilidad en un ataque con un carro bomba en una academia policial Escuela General Santander en Bogotá que dejó 21 personas muertas, dijo que fue acto de guerra legítimo e instó al presidente Iván Duque a regresar a la mesa de negociación.



El ataque del jueves contra el centro de formación de oficiales de la Policía Nacional fue cometido con un carro cargado con 80 kilos de explosivos.



En la explosión murió el conductor del vehículo, que pertenecía al ELN, y 20 cadetes. "La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social", dijo el grupo rebelde en su página de Internet.

"Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente", agregó.

El presidente Iván Duque ya había acusado al ELN del ataque, el peor de su tipo en los últimos 15 años, por lo que solicitó a Cuba capturar a 10 dirigentes del grupo rebelde que se encuentran en La Habana para luego extraditarlos a Colombia.

Pero Cuba negó la petición de Duque y anunció que actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno de Colombia y el ELN, incluido el relacionado al caso de ruptura de la negociación.

Los protocolos establecen garantías mínimas de seguridad a los líderes guerrilleros para regresar a zonas montañosas o selváticas de Colombia, poniéndolos a salvo de operaciones militares durante un determinado tiempo acordado previamente.

TEMORES DE MÁS VIOLENCIA

Cuba fue durante meses sede de las conversaciones de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN, por lo que varios negociadores del grupo permanecen en el país caribeño a la espera de una reactivación de los diálogos.

Duque ha advertido que su gobierno solo dialogará con ese grupo cuando libere a las personas que mantiene secuestradas y suspenda los ataques contra la infraestructura económica y las Fuerzas Armadas, demandas que la guerrilla ha rechazado.

El distanciamiento de las partes ha despertado temores de un incremento de la violencia. El ELN, que tiene unos 2.000 combatientes y es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, es radical, tiene una cadena de mando difusa y disenso entre sus filas, lo que según fuentes de seguridad y analistas dificulta lograr un acuerdo de paz. Sin embargo, el grupo rebelde que surgió en 1964 inspirado en la revolución cubana, insistió en la necesidad de buscar una solución negociada al conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados. "Presidente Duque, queremos reiterarle que el camino de la guerra no es el futuro de

Colombia, es la paz, por ello le recordamos que lo mejor para el país, es que envíe a su delegación de diálogos a la mesa, para darle continuidad al Proceso de Paz y a la construcción de los acuerdos que traemos desde el Gobierno anterior; camino de solución política del conflicto", dijo la organización rebelde.