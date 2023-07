Ordenan investigación contra Embajador de Colombia en Nicaragua

La Procuraduría colombiana abrió una investigación disciplinaria contra el embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, por su "presunta participación" en una marcha de apoyo al Gobierno de Daniel Ortega y en la que estaba portando símbolos sandinistas.



(Vea: Cronología de la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua).

El Ministerio Público informó que investigará al embajador y excongresista por participar en una marcha "a favor de la revolución que tumbó" al dictador Anastasio Somoza Debayle, después de que esta semana se difundiera un video donde aparece con una pañoleta roja y negra del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.



"Esto es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua cuando estoy de embajador. Es un pueblo alegre, un pueblo amable, un pueblo bonito y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución", dijo Muñoz en declaraciones a la prensa durante una marcha a favor del régimen.



La Procuraduría investigará por qué portaba los símbolos sandinista y también las declaraciones de Muñoz, a quien le recordó que tiene derecho a ser escuchado en "versión libre y espontánea".



El embajador fue citado por la Cancillería para dar explicaciones sobre el caso el martes, aunque la cita no se dio porque no pudo volar a Bogotá.



(Vea: ¿Colombia puede ‘cantar victoria’ en litigio con Nicaragua?).



Tras la polémica suscitada por estas declaraciones, el embajador publicó un comunicado en el que enfatiza su labor como "representante de Colombia", que considera que debe de "dejar de ser vista únicamente como un símbolo o una figura decorativa".

​

"Como lo ha dicho nuestro Presidente, Gustavo Petro, la Diplomacia del Gobierno del cambio debe ser una Diplomacia franca, mirando directamente al otro, simpatizando con el otro para lograr los objetivos que como Embajador es mi obligación cumplir", asevera Muñoz.



El embajador asegura que tiene "buena comunicación" con el Gobierno nicaragüense, lo que ha permitido varios avances en términos diplomáticos, y que en sus labores como embajador es su "obligación", por cuestiones de "presencia estratégica", "participar en reuniones y/o actividades importantes para el Gobierno Sandinista".



La polémica se produce justo la semana en la que la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado por la demanda que tienen Colombia y Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental, que el país centroamericano pide extender más allá de 200 millas marinas desde su costa. Este jueves La Haya ha dado la razón a Colombia, negando la demanda de Nicaragua sobre la extensión de sus límites

territoriales.



(Vea: 'Gran victoria para Colombia en La Haya': Petro sobre fallo de la CIJ).



EFE