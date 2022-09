Emcali: AMI justifica costos en contratos por requisitos técnicos

Este 27 de septiembre se llevará a cabo en Cali una audiencia pública presidida por el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, con respecto al escándalo de corrupción que envuelve a la empresa de servicios públicos de la capital, Emcali.



En este espacio, el mandatario dará respuestas ante los cuestionamientos por los contratos que presentan presuntos sobrecostos y que llevaron a la Procuraduría a poner la lupa sobre las adjudicaciones millonarias.



Las alertas se encendieron por un contrato firmado con la Unión Temporal AMI 2022 por $215.000 millones y que incluía televisores por $42,8 millones o sillas ergonómicas de uso intensivo por más de $17,9 millones. Como respuesta, el Ministerio Público pidió que el contrato fuera anulado. Este acuerdo busca crear un centro de control de pérdidas de energía que significan $40.000 millones al año al Distrito.



El acuerdo se firmó para adquirir equipamiento para el Centro de Medición Inteligente de la compañía que está a cargo de la Gerencia de Energía, presidida hasta el sábado por Merino del Río Uribe. Esta renuncia se dio después de la salida de Juan Diego Flórez, gerente general de la Empresa y que Ospina aceptó señalando que “sus aciertos muchos y memorables y hoy con dignidad y ante procesos a clarificar en personal bajo su mando decide presentar renuncia que he aceptado”. El alcalde manifestó que se haría una reingeniería del personal a su cargo.



Un exdirectivo de la compañía contó a Portafolio que una parte del escándalo por el contrato y de los presuntos sobrecostos fue un problema de “mala interpretación”, dado que los televisores no eran solo estos equipos sino que incluían otros equipos tecnológicos de alta especificación para esta sala que hace parte de un compromiso por reducir las pérdidas.



Sin embargo, el Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), ha señalado que las irregularidades de los contratos no es solo en costos de los equipos. La organización señaló que el proceso de contratación se realizó de formar que solo hubiera un proponente habilitado. A esto se suma que la Procuraduría afirmó que 57% de los contratos del Distrito se entregaron directamente; es decir, 75.509 por un valor superior a $2,8 billones. La entidad señaló que algunos contratos de este tipo hechos por Emcali debieron hacerse por medio de procesos competitivos, por la naturaleza de los servicios a contratar.



Ahora, el sindicato pide la renuncia también de otros altos directivos como Arturo Fernández, gerente de acueducto y Unidad de Nuevos Negocios e Innovación de la empresa; Patricia Muñoz, subgerente técnica de la Unidad Estratégica del Negocio de Energía, entre otros. Incluso Jhonny Trejos, líder sindical, dijo que el alcalde debería salir de su cargo dado que no se ha actuado de forma proactiva frente a las denuncias de corrupción.



Por esto, Sintraemcali mantiene una protesta pacífica en la sede del Centro Administrativo Municipal hasta que se tomen medidas efectivas frente a las denuncias y peticiones.



En medio de la polémica suscitada y la tras la salida de Flórez, la gerencia de la empresa pública fue encargada de forma temporal a Fulvio Leonardo Soto, por parte del alcalde. Se trata de una persona cercana a Ospina y que ejerce también como director de Hacienda. Soto presentó un plan de trabajo para establecer si hubo corrupción en la asignación de dichos contratos. Una de las primeras decisiones que informó fue la suspensión de la actuación del contrato y la posible derogación.



Se sumará a esta acción una auditoría integral que fue recomendada por la Junta de la compañía.



Afirmó que hoy martes, la ciudadanía podrá conocer todos los detalles, además de hacer preguntas relacionadas con los procesos. Aseguró también que todos los documentos requeridos por las autoridades han sido presentados.



La respuesta del contratista



Ante la polémica, la empresa Unión Temporal AMI 2022, respondió por los costos indicados. De acuerdo con lo señalado en la especificación técnica del contrato se señalan los detalles de cada uno de los costos asociados. Por ejemplo, aseveran que no son dos televisores, únicamente, sino que adicionalmente a los monitores (que se ven en la imagen), cada uno debía tener la conectividad wifi, dos sistemas de audio y dos sistemas de colaboración inalámbricos Click Share.



Con respecto a las sillas, la empresa resaltó que se trata de equipamiento con requerimiento especiales. “Debe cumplir con 11 requisitos especiales y con estándares de diseño determinados que hacen necesaria su diseño, fabricación e importación”, comunicaron.



De hecho, Emcali destacó las características especiales, que incluyen garantías específicas por entre 2 y 5 años; además de una capacidad mínima de 400 libras, resorte de suspensión con gas a presión, sistema de soporte lumbar ajustable con aire para soportar los discos de la columna vertebral, entre otros aspectos técnicos.



Daniela Morales Soler

PORTAFOLIO