Los decretos que se cayeron de la emergencia en La Guajira

La Corte Constitucional se pronunció con respecto al decreto 1276 del Ministerio de Minas y Energía que se emitió en el marco de la emergencia económica y social para La Guajira decretada por la Presidencia de la República.



De acuerdo con la Alta Corte, el decreto 1276 “contiene medidas con alcance tributario, de ampliación de la cobertura y acceso al servicio público de energía eléctrica, de sostenibilidad económica para la subsistencia de la población y rescate de la transición energética y otras de carácter presupuestal. Ninguna de estas se relaciona con el efecto diferido de la Sentencia C-383 de 2023. Por ello la Corte declaró la inexequibilidad por consecuencia de todas las medidas incluidas en el decreto examinado”.



Incluso, el órgano señaló que algunos artículos tendrán efectos retrotraídos. Esto quiere decir, que por ejemplo el dinero recaudado con la sobretasa de $1.000 para los estratos 4, 5 y 6, así como la de $5.000 para los usuarios no regulados deberá devolverse en un término no mayor a seis meses.



Cabe recordar que la Corte ya se había pronunciado sobre el decreto 1085 que determinó la emergencia económica y lo declaró también inexequible. Sin embargo, consideró que este efecto debía diferirse por un año para las medidas que se relacionaran con el agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua serían revisados. No obstante, el 1276 no pasó esta prueba.



La Guajira Eliana Mejía / Archivo EL TIEMPO

Otras de las medidas que se cayeron junto con este decreto fueron la autorización para que Ecopetrol generara energía a partir de fuentes renovables no convencionales en este departamento.



Esta definición también es de carácter retroactivo, así como la suspensión de contratos de suministro de energía para los proyectos de estas tecnologías ubicados en esta región.



Vale la pena destacar que expertos habían advertido que esta medida que había sido decretada por el Ministerio podía generar una incertidumbre jurídica y podría incluso generar efectos negativos en la inversión.



Otro de los puntos caídos con efectos retroactivos es la financiación a Gecelca para que transformara la termoeléctrica a carbón para que sus emisiones fueran netas cero.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio