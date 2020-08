Empresarios e industriales respaldan a expresidente Uribe

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado colombiano en la historia moderna en enfrentar una medida de aseguramiento de la justicia.



El propio Senador confirmó la noticia en su cuenta de Twitter: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, dijo.



Lo decidido por la Corte es una medida preventiva que no supone que el investigado sea responsable del delito imputado, sino que el investigador (en este caso, la sala de Instrucción de la Corte) considera que hay méritos para restringir la libertad mientras se adelanta el proceso. Si se llega a una etapa de juicio, la decisión correspondería a otra Sala, la de Primera Instancia, en el mismo tribunal. Y en todo caso, en cualquier momento del proceso podría cambiarse la medida de aseguramiento. A Uribe se le sigue un proceso como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.



Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente Iván Duque afirmó que le “duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”. Pese a las restricciones por la pandemia, se organizaron en la tarde marchas a favor y en contra de la medida en Bogotá y Medellín. Además, en la capital quienes respaldaron la acción judicial citaron a un cacerolazo.



La alcaldesa Claudia López, aseguró que “las decisiones de la Justicia se respetan, se controvierten en derecho y se acatan. Como ciudadana y alcaldesa respeto y rodeo a las autoridades judiciales”.



Por su parte, el Consejo Gremial Nacional señaló que la medida de aseguramiento fue innecesaria y no refleja un balance entre los antecedentes, respeto y atención oportuna que el Expresidente y Senador ha demostrado permanentemente frente a la justicia colombiana.



“La decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia no constituye un pronunciamiento de fondo. Recordamos a la opinión pública el principio constitucional de presunción de inocencia que debe cobijar a todos los colombianos y que solo se desvirtúa con una sentencia judicial debidamente ejecutoriada”, agrega un comunicado del CGN.



Así mismo señala que el Expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez ha sido un servidor público ejemplar, y un líder político que ha contribuido al país, a la sociedad, a la economía y al desarrollo empresarial colombiano. “Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad con él y toda su familia”.