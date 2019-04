‘Empresarios necesitan tener más certezas jurídicas’

Este miércoles, durante la Asamblea Anual de Afiliados de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), su directora ejecutiva María Claudia Lacouture, expresó las preocupaciones de los empresarios en torno a la necesidad de velar por la estabilidad jurídica para las empresas, resolver los pendientes con Estados Unidos y fortalecer la seguridad democrática.



“Nosotros en la Cámara de Comercio Colombo Americana somos inmensamente optimistas en el futuro del país. Por ello no obsta para que identifiquemos oportunidades de mejora. Y, en ocasiones como esta, aprovechando su presencia, nos atrevamos a sugerir retos y aventurar soluciones. Con el espíritu altamente constructivo, y por supuesto con el mayor respeto”, dijo Lacouture, durante su intervención en la que estuvo presente el presidente de la República, Iván Duque.



Lacouture ponderó las acciones del Gobierno para avanzar sobre lo construido, reducir gran cantidad de trámites y agilizar otros tantos, pero aseguró que la ausencia de coordinación entre organismos y gobiernos de turno, opaca la gestión para optimizar los procesos de las empresas y los ciudadanos.



“Aunque la percepción sobre el clima de negocios sea positiva y las encuestas industriales digan que casi el 65% de las empresas les fue bien en los resultados de enero, se siente en el ambiente empresarial cierta preocupación por el desarrollo del consumo interno donde el mes de marzo empieza a reflejar su disminución alimentada por la falta de certezas jurídicas y una tendencia del Estado a cambiar las reglas del juego con normas emitidas por diversos organismos”, añadió Lacouture.



Para la directiva, esta certeza jurídica se hace necesaria en temas como el tributario, donde se reconoce el esfuerzo del gobierno nacional para presentar beneficios a las empresas, pero se teme que no sean de largo plazo que les permita proyectar sus planes de negocios con tranquilidad, generar empleo, transferir conocimiento e invertir con certezas futuras.



Así mismo, sugirió al Gobierno “impulsar de manera decidida la suscripción del tratado de doble tributación con los Estados Unidos, que establezca un marco fiscal claro, estable y duradero”.



De acuerdo con estadísticas del Banco de la República, Estados Unidos

ha sido el principal inversionista extranjero en Colombia con flujos de inversión de US$2.000 millones en promedio en los últimos anos.



En su discurso, la Directora de AmCham Colombia, hizo la salvedad de que la inseguridad jurídica no es patrimonio exclusivo de lo tributario, sino que también se evidencia en sectores como el farmacéutico haciéndose necesario continuar con la transparencia y predictibilidad de medidas del gobierno, entre ellos el proyecto de intervención de precios.



“Regulaciones que afectan las condiciones de comercio e inversión y establecen entornos no favorables para el crecimiento de la misma se han presentado en diversos proyectos de ley e iniciativas regulatorias, que pretenden sobrerregular el sector con la adopción de medidas sin el suficiente rigor técnico y científico, que afectan varios ejes de trabajo como los derechos de propiedad intelectual. Hay que prestarle atención a ellos”, dijo.



Según AmCham Colombia, la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos ha estado enmarcada dentro de una agenda estable que no se puede descarrilar por contextos de coyuntura y por no cumplir con pendientes como los cultivos ilícitos y la propiedad intelectual, sino que se debe continuar trabajando para su fortalecimiento.



“Creemos en la dirección que el gobierno nacional está dando a uno de los principales temas que abarca la relación, erradicación de cultivos ilícitos que está en su punto más álgido. Necesitamos superar esa instancia y pasar a otras prioridades nacionales, como el desarrollo económico y social de las regiones más afectadas por el conflicto armado, que, a la vez, son las más vulnerables a la ilegalidad”, dijo Lacouture.



En respuesta, el presidente Iván Duque expresó su agradecimiento hacia la labor de AmCham Colombia y sus sugerencias, pero aprovechó para anotar que tanto en la erradicación de cultivos ilícitos como en la facilitación de la actividad empresarial el Gobierno está comprometido y viene dando grandes pasos en lo que va de su mandato”



“Para nosotros es un deber moral luchar contra el narcotráfico y por eso en estos 9 meses ya hemos aumentado a 100 el número de grupos de erradicación manual, logrando acabar con una cifra récord de cerca de 16.000 hectáreas de cultivos, a pesar de que esa forma de erradicar no sea la más efectiva. Estamos comprometidos con esa tarea”, dijo el Presidente.



Por el lado de las facilidades a los empresarios, el mandatario destacó los incentivos tributarios que quedaron reglamentados con la Ley de Financiamiento y la reducción de trámites que adelanta el Ministerio de Comercio.



“Bajamos la tasa de renta general, pusimos la tasa especial de megainversiones que es la más baja de la región y eximimos del impuesto de renta por 7 años a inversiones que se hagan en el sector rural o en economía naranja, además de eliminar cerca de 400 trámites innecesarios. Le apostamos a cambiar la visión de que el sector privado es una fuente de ingresos a través de impuestos, para concebirlo como el motor del desarrollo económico”, añadió el presidente Iván Duque



Finalmente, la directiva aprovechó para proponer un trabajo conjunto entre las autoridades colombianas con autoridades estadounidenses como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, US Chamber, para mantener saludable la relación y alcanzar más beneficios especiales.