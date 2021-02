Empresas superan expectativas en obras por impuestos

El próximo 31 de marzo vence el plazo para que los empresarios puedan vincularse en una nueva etapa al programa de Obras por Impuestos. Están listos 45 proyectos por $360.000 millones. Emilio José Archila,consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, explica cómo avanza el uso de esta figura que busca la vinculación del sector privado a la política oficial de paz con legalidad del Gobierno.



¿Cómo avanzan las obras por impuestos?



Debo resaltar que dentro de la administración del Presidente Iván Duque se ha depurado el esquema de obras por impuestos en varios sentidos.



El primero fue haber priorizado los planes de desarrollo con enfoque territorial y la segunda que creo que fue muy relevante, fue haber extendido la posibilidad de que el mecanismo de obras por impuestos llegarán temas que están previstos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que antes no estaban, como los temas de salud que para esta época son muy importantes.



¿Y cuál es el balance?



Con lo anterior en mente, hoy en día lo que tenemos es que el sector privado se ha vinculado a la política de paz con legalidad a través obras por impuestos con $502.000 millones. Hemos logrado llegar a casi la totalidad de las regiones - 15 de 16- y en este momento hay 60 proyectos entre los entregados y en curso.



Los contribuyentes son más de 80 empresas y abarcan todos los sectores de la economía. Tenemos compañías que están en los sectores de petróleos, comercio, en gran industria. Y eso ha estimulado para que otra vez, este año, esté abierto el mecanismo. En este momento está abierto hasta el 31 de marzo y tenemos previstos 45 proyectos que podrían vincular a nuevos contribuyentes.



¿Qué cobertura tienen esas iniciativas?



Esos 45 proyectos están en 23 puntos en todas las regiones. Su desarrollo depende de que los contribuyentes, las empresas, realmente quieran involucrarse en algunas de ellas.



¿Cómo evalúa la vinculación de las empresas?



Hacemos una muy buena evaluación porque para este mecanismo, ha existido un techo fiscal en virtud del cual el límite que el (Consejo Superior de Política Económica y Fiscal, Confis, nos ha aprobado año a año ha sido de $250.000 millones y lo que nosotros hemos encontrado es que el apetito para vincularse siempre ha estado por encima. Y es un buen mensaje de que existen suficientes compañías, no solamente para el techo fiscal que tenemos ahora, sino cuando fuera posible subirlo.



¿Cuánto valen los 45 proyectos?



Suman 360.000 millones de pesos, lo que significa que los primeros que se vinculen van a poder utilizar el mecanismo porque los proyectos que tenemos estructurados son superiores al techo fiscal que tenemos.



¿La otra convocatoria es en septiembre?



Sí, una de los aspectos que se incluyó en la reforma es que se hacen dos convocatorias al año.



¿La figura podría tener algún cambio si hay una nueva reforma tributaria?



El liderazgo en los temas es del Ministerio de Hacienda y estamos pendientes de que haga el análisis de las distintas propuestas. Obviamente, desde el punto de vista de la priorización de los municipios lo que nosotros esperaríamos es, primero, que el mecanismo se mantenga focalizado en los municipios Pdet, que se mantengan focalizados en lo que son las iniciativas Pdet y, que en la medida de lo posible, macroeconómicamente, que se incremente el techo fiscal.



¿Eso necesita reforma?



No. Eso se puede hacer por el Confis. En este caso es un tema de priorización, los recursos siempre serán los del impuesto a la renta que se estaría recaudando, lo que tiene una ventaja inmensa es que utilizando este mecanismo, primero podemos llegar a zonas en donde el Estado históricamente no había llegado y que corresponde a la política del presidente Duque que lleguemos. Y segundo, a tráves del mecanismo de Obras por Impuestos se adelantan prácticamente en tres años las obras porque en el año uno se cobra el impuesto, en el año dos ese impuesto está dentro del presupuesto y en el año tres se puede ejecutar.



¿Qué representa esto para las comunidades?



Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial no los inventamos en Bogotá, ni en las capitales de los departamentos, son las necesidades que las comunidades han transmitido. En esa medida, cuando una empresa se hace cargo de implementar una de esas iniciativas el nivel de aceptación, de agradecimiento entre las empresas y las comunidades es muy significativo y genera confianza.



EXPERIENCIA DE NUTRESA



El presidente de Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, explicó que “la primera vez que nos postulamos lo hicimos en el 2019 en Chocó, para entender el mecanismo. Hicimos un proyecto de $1.200 millones para dotación escolar en Quibdó. Nos fue bien, se ejecutó bien, se entregó a tiempo y fue gana-gana”. El año pasado se postuló a hacer $20.000 millones de obras por impuestos en dotación escolar en 1.263 instituciones educativas en Antioquia.



“Nos postulamos y fuimos elegidos y se debe terminar la ejecución antes de junio de este año. Estamos muy contentos. Este año, la meta es participar en obras por más de $20.000 millones”, dijo Gallego.