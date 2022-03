En Ley de Garantías se han dado más de 600 mil contratos

El Contralor general de la República, Felipe Córdoba, alertó por una concentración de contratistas que se ha dado a nivel nacional en vísperas y en aplicación de la Ley de Garantía.



El jefe del organismo de control expuso que mediante el seguimiento realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, con un modelo analítico, se evidenció desde la entrada en vigencia de la Ley de Garantías (noviembre 13 del 2021 y hasta la fecha) se han suscrito 645.495 contratos por más de $52,3 billones en los 32 departamentos del país y Bogotá.



Entre las demás irregularidades, está caso de contratos adjudicados a un solo contratista, con valores superiores a los $10 mil millones.



Entre departamentos, en Cundinamarca, la CGR encontró que una empresa ha suscrito 41 contratos por valor de $ 3.362 millones (suministro material médico y hospitalario). En Atlántico, una fundación ha suscrito cuatro contratos por $19.369 millones, mediante modalidad directa, para atención al adulto mayor y educación superior para jóvenes y en Santander hay un contratista que tiene dos convenios interadministrativos por $495 mil millones (expansión alumbrado público).



La Contraloría además encontró varios casos donde corrieron para hacer los contratos y hay uno en particular donde un contratista, como representante legal a través de empresas en las que hizo parte o como persona natural, incrementó su contratación en 7.811%.



Además, entre los contratos se evidenció que dos adjudicados a un contratista que suman más de $400 mil millones, fueron aprobados en la plataforma Secop II el día 13 de noviembre de 2021, fecha en la cual inició la Ley de Garantías en el orden territorial.

Así mismo, el Contralor llamó la atención por varios contratos suscritos sin el lleno de los requisitos, además considera perverso lo que se genera con la Ley de Garantías.



“Es que se dispara la contratación de manera inimaginable. Es un mil por ciento antes lo que se dispara antes de Ley de Garantías, y se forma un cuello de botella gigantesco en las entidades y ahí se puede ir mucha cosita”, advirtió.



El ente de control además señaló caso por caso el panorama de la contratación en ley de garantías donde Bogotá concentra el 43% de la contratación del país con 133.344 contratos, por un valor de $22,44 billones, seguido de Antioquia con 62.869 contratos por un valor de $3,8 billones y Valle contrató $2,6 billones.



Cabe señalar que, además en contratación con recursos de regalías antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se aprobaron 952 proyectos que corresponden a 3.562 contratos y después 3.562 proyectos que superan los $2 billones. Cundinamarca, en primer lugar, concentra el 10% de recursos de regalías con 356 contratos por $35 mil millones seguido de Antioquia con 349 contratos por $60 mil millones.



Sin embargo, José O'Meara, director general de Colombia Compra Eficiente, comentó a Portafolio, que cuando empezó la prohibición de contratación directa (enero) por cuenta de las elecciones que “la intervención de la Ley de garantías electorales hace que las entidades realicen, en enero, la contratación que requieren para el año. Este es el año en que más se ha exigido al Secop II, pero no en el que se han celebrado más contratos”.



Un caso a destacar es un contrato de la Alcaldía de Toluviejo con el consorcio U.P.A. Toluviejo, proyecto por valor den más de $5 mil millones dirigido al fortalecimiento de la producción avícola de pequeños productores agropecuarios.



Lo interesante del caso, es que durante el proceso de licitación se recibió una única propuesta, además en la licitación no se establecieron los porcentajes del valor total del contrato proporcional a cada uno de los componentes.



Sobre esto, la CGR con el fin de mitigar la corrupción el proceso electoral ha dispuesto $1,6 billones.

PAULA GALEANO