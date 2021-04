En mayo, vuelos desde Leticia serán reabiertos

Archivo particular

En amazonas se han aplicado 50.196 vacunas contra el coronavirus y como una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna y hay una reducción aparente y progresiva en la transmisión del virus, así como una alta seroprevalencia el Ministerio de Salud ha establecido la apertura segura de vuelos comerciales desde la capital del Amazonas hacia el resto del país.



“En Amazonas, particularmente en la ciudad de Leticia, donde la seroprevalencia proyectada es muy alta, el Comité Asesor en su última sesión, recomendó esta apertura de vuelos desde el 1 de mayo de 2021 y bajo requisitos como la presentación del carné de vacunación con las dos dosis, al menos 15 días después de la segunda dosis y que los pasajeros mayores de 2 años de edad tengan una prueba negativa de antígenos para covid-19 tomada en las 48 horas antes del viaje”, explicó Julián Alfredo Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del minsalud .



De acuerdo con Fernández, aquellas personas que no cumplan con los requisitos no podrán viajar, con excepción de los niños menores de 2 años. Además aquellas personas que no estén vacunadas deberán hacer un aislamiento preventivo de por los menos 7 días en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en donde se les realizará una prueba a la llegada y otra a los 7 días y los viajeros deberán costear todos los gastos de hospedaje y alimentación durante el aislamiento.



En todo caso, el conjunto de medidas se está evaluando permanentemente conforme evoluciona la propagación de la variante Brasileña, linaje P1 en el resto del país. “Consideramos que la combinación entra vacunación, reducción de la transmisión observada, los requisitos de pruebas de antígenos, el carné de vacunación, más el aislamiento preventivo en los casos en que sea necesaria, contribuyen a que este impacto potencial se pueda controlar”, puntualizó Fernández.



Desde el pasado 27 de enero a través de la Resolución 080 de 2021, modificada por la 391 del mismo año, se adoptó la medida de restricción de vuelos comerciales desde Leticia a otros destinos nacionales. Esta medida se encontraba justificada en la necesidad de generar un cerco epidemiológico para retrasar la velocidad del linaje P1, que podría haberse propagado más rápida y masivamente hacia el interior del país en donde dada la mayor densidad poblacional, su impacto epidemiológico sería potencialmente mayor.



Esta medida vino acompañada de la unificación de etapas del Plan Nacional de Vacunación en los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida en donde todos los mayores de 18 años pudieron ser vacunados masivamente, independiente de su edad y de sus factores de riesgo.



“Este ha sido un proceso exitoso el del cinturón amazónico, con una alta cobertura de vacunación. Particularmente en el departamento del Amazonas la gran mayoría de las personas en el casco urbano de Leticia y de Puerto Nariño ya cuentan con una dosis y en los próximos días se completará el esquema de todas las personas vacunadas en este operativo”, concluyó el funcionario.