Se hundió la reforma de la salud en el Senado

En el marco de la votación de la ponencia de archivo de la reforma de la salud, celebrada en la Comisión Séptima del Senado, los congresistas que presentaron la alternativa hundieron el proyecto de ley planteado por el Gobierno.



Con 9 votos a favor y 5 en contra en el recinto se tomó la decisión de archivar el articulado del Gobierno.

Comisión de Séptima del Senado. EL TIEMPO

Tras hacerse oficial la decisión, Carlos Manuel Meisel Vergara, senador por el Centro democrático, dijo que "celebro la decisión de esta Comisión (...) Esta reforma tuvo suficientes audiencias públicas, tuvo suficiente socialización, tuvo suficientes debates para poder respaldar la decisión que hoy toma esta mayoría de la Comisión. En mi humilde sugerencia, en cualquier proyecto que venga en el futuro, bienvenido sea, pero que el Gobierno tenga por lo menos la voluntad de no imponer, de no imponer por encima de las voces de consenso y de las preocupaciones de todo un país, sus propias ideas y sus propias creencias".

Y Paloma Valencia, también senadora del Centro Democrático, le mandó un mensaje a Petro: "El presidente Petro no reconoce que este es un Estado de Derecho con límites y con una separación de poderes. Y quiero decirle, señor Presidente, que una apelación contra la decisión de la mayoría en la Comisión no es procedente, porque la plenaria no puede suplantar las comisiones. Imagínese que en todas las comisiones, cada vez que se negara un proyecto, entonces simplemente se desconociera la comisión y se llevara a plenaria. Eso es un irrespeto con la comisión y con los senadores".

Argumentos de la decisión

Durante el debate algunos de los congresistas reclamaron el hundimiento de la reforma a la salud, insistiendo que hoy por hoy Colombia está dividida en dos, pero también argumentaron el por qué la reforma debió continuar o no.



El senador por el partido Pacto Histórico, Ferney Silva, debatióó que hoy existe una Colombia olvidada donde hay 13 millones de ciudadanos que demandan atenciones y servicios del sistema.



"El sistema está en crisis y así lo reclaman las posiciones. El día de ayer Sanitas fue intervenida, pero quiero recordarles los parámetros para realizarlas. Los Gobiernos anteriores también lo hicieron, esos requisitos están estipulados en la norma y en la ley", argumentó el congresista.



Igualmente, agregó que archivar la reforma de la salud tiene unas repercusiones como una crisis financiera que "no es culpa de este Gobierno", dijo. Añadió que "el sistema necesita ser reformado, no hay tiempo. Cerca del 80% de las EPS no tiene los requisitos para funcionar y mucho menos para hacerlo financieramente", apuntó Silva.



Por su parte, Norma Hurtado, senadora del partido de la ‘U’ reiteró que indudablemente hay una población vulnerada que en los 30 años de la evolución de la Ley 100 no logró ingresar al sistema de salud, pero que es importante insistir en las herramientas que se pueden utilizar para llegar a esas zonas apartadas.



Senadora Norma Hurtado Prensa Norma Hurtado

"Los puestos de salud van a necesitar una nueva figura que es la conectividad, porque se puede usar la telemedicina. Que bueno que el Ministro nos hablara con consistencia y profundidad de la conectividad y de los recursos en esa materia", explicó Hurtado.



También, afirmó que se "en todo el 2023, en esta salud que está en crisis, estuvimos esperando los estudios y cálculos de la UPC y nunca llegaron. Así que no es culpa de los 9 firmantes en contra de esta reforma y no nos hace responsables absolutos de lo que pasa en el sistema".



A su turno, el congresista del partido Verde, Fabián Díaz y quien radicó su propia reforma alternativa a la salud, expresó previo a la votación que "hoy en día se hace necesaria una reforma para solucionar los problemas en la salud, que no son nuevos. Solo cinco EPS cumplen con los requisitos mínimos, eso no es nuevo".



Además, Omar restrepo, senador del partido Comunes, insistió que actualmente “piden recursos para la guerra, pero cuando se trata de salvar vidas ahí sí hay un impacto fiscal. Piden recursos para vías, pero no se movilizan para las comunitarias, para los hospitales. Hay demasiada insensibilidad social frente a una población que pide garantías, con un proyecto que busca prevenir”.



Por otra parte, la representante, Martha Alfonso y quien coordinó la reforma en las plenarias de Cámara aseguró que el articulado incluyó la participación de las EPS, que era algo que no se contemplaba. "Incluyó la modificación de las entidades en Gestoras de Salud y Vida, entre otros muchos cambios. Falta a la verdad de que acá no hubo cambios", señaló.



"Hay cierta falsedad ideológica cuando se dice que la reforma no sustenta el financiamiento. La reforma cuesta 1,5 billones de pesos según las cifras del exministro Ocampo. Acumulados son cerca de 16 billones de pesos y si a ustedes les parece demasiada plata a mi me parece que son unos tacaños con la salud", expresó.