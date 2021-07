Temas clave del discurso de Duque en la instalación del Congreso

Durante su discurso de instalación del Congreso de la República para el periodo 2021-2022, el presidente Iván Duque manifestó que en el Día de la Independencia el mensaje es que este es el momento de ser más colombianos que nunca y trabajar juntos por el futuro del país.



“Más allá de ideologías, partidos y diferencias, tenemos que salir adelante; darlo todo por la patria porque Colombia no se detiene”, dijo el presidente, luego de un minuto de silencio por las víctimas del Covid-19.



Precisamente, respecto al tema de la pandemia, el mandatario descató que el país logró duplicar las camas UCI, pasando de 5.400 a más de 12 mil.

Además dijo que durante la pandemia y en su Gobierno "pasamos de 1 laboratorio que procesaba mil pruebas al día a más de 166 que procesan más de 100 mil pruebas diarias y capacitamos al talento humano en salud para llegar a todos los rincones de Colombia".



En materia de vacunación, el presidente Iván Duque informó que el país alcanzó hoy las 24 millones de vacunas aplicadas, cifra que indica que se sobrepasarán las metas que el Gobierno se habíamos trazado para julio y agregó que antes de finalizar el año, el país logrará la aplicación de 35 millones de vacunas.



En cuanto a la economía colombiana, Duque manifestó que en su gobierno "nunca tuvimos la dicotomía entre proteger la vida y la economía. Por eso, fortalecimos el sistema de salud en pandemia y activamos medidas innovadoras para proteger a los más vulnerables, subsidiar nómina de empresas y transitar el camino de la reactivación".



Destacó los programas sociales que se crearon y se fortalecieron en la pandemia para llevar asistencia económica a más de 3 millones de compatriotas, que no habían recibido ninguna ayuda del Estado; como: Ingreso Solidario,Familias Acción, Jóvenes En Acción y otros enfocados en adultos mayores, como Colombia Mayor.



"Tenemos una deuda histórica con los jóvenes y por eso avanzamos en Matrícula Cero para estratos 1, 2 y 3 en educación pública universitaria, técnica, tecnológica. Fue una promesa de campaña y hoy es la mayor conquista social educativa alcanzada por el país", dijo el presidente Duque.



Además de los programas sociales, el presidente destacó el esfuerzo de su gobierno por la generación de empleo en el país.



"Compromiso por el Futuro de Colombia, muestra resultados; hemos recuperado 4 millones de empleos durante el primer trimestre de este año, el país tuvo un crecimiento económico del 1.1%. Con esta estrategia avanzamos en la estructuración contratación y ejecución de 545 proyectos", indicó.



El presidente Duque invitó a Colombia a avanzar por el camino del progreso, la libertad y el cumplimiento de la ley.



"Ratifico el compromiso inexorable de mi Gobierno de trabajar arduamente, con sensibilidad social, para reducir la pobreza. Esta es la ruta que nos trazamos para cerrar brechas".



En cuanto a la reactivación económica y social, el presidente Iván Duque señaló que hace exactamente un año, su Gobierno lanzó el programa Compromiso Por Colombia, que a la fecha ha recuperado 4 millones de empleos y a través del cual avanzan en 545 proyectos de infraestructura por cerca de $141 billones.



PROTESTAS Y REFORMA TRIBUTARIA



El presidente Iván Duque se refirió además a dos temas sensibles en la agenda del país: los paros que han afectado a la economía y la reforma tributaria, con la que el Gobierno busca avanzar en sus programas social.



Respecto a las manifestaciones pacíficas, el mandatario dijo que en su Gobierno "respetamos y garantizamos la protesta pacífica, pero no hay derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. Los bloqueos no son cortes de ruta; son una afrenta a los derechos y un delito. Por eso debemos actuar, porque permitirlos es anarquía".



Además dijo que los colombianos no quieren un debate político agresivo, de insultos y ataques e invitó "a rechazar el camino de la mentira y la calumnia; a que digamos no a promotores del odio y evitemos el camino fácil para obtener placeres momentáneos que dejan cicatrices".



Frente al tema de la reforma tributaria, el presidente indicó que "la ley de Inversión Social que radicaremos es fruto del consenso. Es el salto de desarrollo humano más grande de las últimas décadas, porque sienta las bases para atender a los más vulnerables y brindarles oportunidades de empleo y educación a los jóvenes" y agregó que en materia económica "Colombia está en el camino de ser epicentro de la innovación regional y seremos líderes de la cuarta revolución industrial en Suramérica. Porque emprendimiento, creatividad, tecnología y comunicación son Equidad y una ruta para resolver problemas sociales".



PORTAFOLIO