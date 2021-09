Intervención del presidente Duque en la Asamblea de la ONU

Durante su última intervención como jefe de Estado de Colombia en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Iván Duque hizo un llamado a las calificadoras de riesgo para que no evalúen a países con ojos prepandémicos.



“Todo lo contrario, requerimos nuevos criterios de entidades como el FMI y bancos multilaterales para la reactivación. De lo contrario, podrá precipitarse una crisis”, manifestó el mandatario colombiano en su discurso.



Señaló que la pandemia trajo retos fiscales y ante esto, las naciones requieren de reactivación segura, articulando al sector público- privado, para retomar así la senda del crecimiento.



Por otra parte, el presidente Iván Duque hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional para la equidad en la distribución de vacunas, y pidió que no exista acaparamiento de unos, frente a la necesidad de otros, ya que esto podría derivar en nuevas variantes que pueden atacar al mundo con mayor ferocidad.



“La pandemia ha mostrado nuestras fortalezas y debilidades. Las brechas entre naciones respecto al proceso de vacunación, son inauditas”, agregó Duque en su intervención.



MIGRACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO



Los otros dos ejes de su discurso se centraron en la estrategia del país sobre migración de los ciudadanos venezolanos y los retos del país frente al cambio climático.



“Hemos atendido migración venezolana a Colombia con sentido humanitario, pero la crisis no se soluciona hasta que acabe la dictadura. Hay esperanza en los diálogos entre oposición y régimen, pero no podemos ser ingenuos: la única salida son elecciones libres”, señaló el presidente Duque en relación con el tema en Venezuela.



En cuanto a los retos del cambio climático, el mandatario colombiano señaló que el país avanzó en compromisos de reducir en 51% emisiones de CO2 a 2030 y ser carbono neutrales en 2050.



“Es una obligación moral que lograremos con transición energética, movilidad limpia y lucha contra la deforestación”.



Finalmente habló de la implementación de la Paz con Legalidad tema frente al cual dijo que “enfrentamos las amenazas del narcoterrorismo. Luchamos contra el narcotráfico, con resultados positivos, pero es hora de atender el aumento del consumo y la corresponsabilidad de la comunidad internacional”.



